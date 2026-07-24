Lada Azimut впервые оснастили датчиками бокового удара и успешно испытали

·38·Авто
Lada Azimut впервые оснастили датчиками бокового удара и успешно испытали

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила, что ее новый кроссовер Lada Azimut успешно прошел один из самых сложных краш-тестов на безопасность — боковой удар о столб. Испытание проводилось в соответствии с правилами ООН №135, которые считаются одними из самых строгих международных стандартов оценки пассивной безопасности. Примечательно, что, хотя такой тест не является обязательным для сертификации автомобиля, производитель провел его по собственной инициативе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В процессе краш-теста автомобиль двигался со скоростью 32 км/ч и был направлен под определенным углом в неподвижный стальной столб. Удар пришелся на область водительской двери, то есть в точку, где риск получения тяжелых травм в реальных ДТП наиболее высок. По результатам испытаний все системы безопасности сработали в штатном режиме.

Новый уровень систем безопасности

Во время столкновения одновременно сработали преднатяжители ремней безопасности, боковые подушки безопасности и надувные шторки, защищающие головы водителя и пассажиров. По данным «АвтоВАЗа», нагрузка на голову манекена составила всего 38,4% от максимально допустимого значения. Показатели в области таза, позвоночника, бедер и живота также оказались значительно ниже установленных норм, и все зоны получили «зеленый» рейтинг безопасности.

Особенность модели Lada Azimut заключается в том, что она впервые в истории автомобилей Lada оснащена дополнительными датчиками бокового удара. Эти датчики установлены в дверях и центральной стойке кузова и работают в связке с датчиками внутреннего давления. Электронный блок управления, получающий данные из нескольких источников, за миллисекунды определяет характер столкновения и принимает решение об активации защитных систем.

Прочность кузова и экстренные меры

Важную роль в обеспечении высокого уровня защиты сыграли каркас кузова из высокопрочной стали и программируемые зоны деформации, поглощающие энергию удара. Хотя часть этих решений была применена на платформе Lada Vesta, конструкция для Azimut была существенно доработана.

После удара важные системы автомобиля сохранили свою работоспособность. Утечки топлива не зафиксировано, автоматически включилась аварийная сигнализация и разблокировались замки дверей. Также успешно активировалась система вызова экстренных служб. Ранее сообщалось, что для данной модели было налажено производство сложных светодиодных систем освещения.

Учитывая, что бренд Lada традиционно занимает свое место на рынке Узбекистана, ожидается, что такие шаги в области безопасности повысят конкурентоспособность нового кроссовера. По данным иксбт.ком, Lada Azimut в ближайшем будущем займет место среди самых технологичных и безопасных моделей бренда.

LadaAzimutАвтоВАЗКраш-тестБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Volkswagen Груп сократит модельную линейку на 50% для выхода из кризисаVolkswagen Груп сократит модельную линейку на 50% для выхода из кризисаСегодня, 15:57Zeekr 9Кс «ослеп» в Казахстане: функции заблокированы за пределами КитаяZeekr 9Кс «ослеп» в Казахстане: функции заблокированы за пределами КитаяСегодня, 14:59AvtoVAZ начал работу над обновленной Lada Granta: ожидается модель с вариаторомAvtoVAZ начал работу над обновленной Lada Granta: ожидается модель с вариаторомСегодня, 13:21BMW M3 электрифицируется: новое поколение станет своим самым грозным конкурентомBMW M3 электрифицируется: новое поколение станет своим самым грозным конкурентомСегодня, 10:54КамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуКамАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 годуВчера, 19:53В Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВ Китае на дороги вышли беспилотные грузовикиВчера, 18:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем