Lada Azimut впервые оснастили датчиками бокового удара и успешно испытали

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила, что ее новый кроссовер Lada Azimut успешно прошел один из самых сложных краш-тестов на безопасность — боковой удар о столб. Испытание проводилось в соответствии с правилами ООН №135, которые считаются одними из самых строгих международных стандартов оценки пассивной безопасности. Примечательно, что, хотя такой тест не является обязательным для сертификации автомобиля, производитель провел его по собственной инициативе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В процессе краш-теста автомобиль двигался со скоростью 32 км/ч и был направлен под определенным углом в неподвижный стальной столб. Удар пришелся на область водительской двери, то есть в точку, где риск получения тяжелых травм в реальных ДТП наиболее высок. По результатам испытаний все системы безопасности сработали в штатном режиме.

Новый уровень систем безопасности

Во время столкновения одновременно сработали преднатяжители ремней безопасности, боковые подушки безопасности и надувные шторки, защищающие головы водителя и пассажиров. По данным «АвтоВАЗа», нагрузка на голову манекена составила всего 38,4% от максимально допустимого значения. Показатели в области таза, позвоночника, бедер и живота также оказались значительно ниже установленных норм, и все зоны получили «зеленый» рейтинг безопасности.

Особенность модели Lada Azimut заключается в том, что она впервые в истории автомобилей Lada оснащена дополнительными датчиками бокового удара. Эти датчики установлены в дверях и центральной стойке кузова и работают в связке с датчиками внутреннего давления. Электронный блок управления, получающий данные из нескольких источников, за миллисекунды определяет характер столкновения и принимает решение об активации защитных систем.

Прочность кузова и экстренные меры

Важную роль в обеспечении высокого уровня защиты сыграли каркас кузова из высокопрочной стали и программируемые зоны деформации, поглощающие энергию удара. Хотя часть этих решений была применена на платформе Lada Vesta, конструкция для Azimut была существенно доработана.

После удара важные системы автомобиля сохранили свою работоспособность. Утечки топлива не зафиксировано, автоматически включилась аварийная сигнализация и разблокировались замки дверей. Также успешно активировалась система вызова экстренных служб. Ранее сообщалось, что для данной модели было налажено производство сложных светодиодных систем освещения.

Учитывая, что бренд Lada традиционно занимает свое место на рынке Узбекистана, ожидается, что такие шаги в области безопасности повысят конкурентоспособность нового кроссовера. По данным иксбт.ком, Lada Azimut в ближайшем будущем займет место среди самых технологичных и безопасных моделей бренда.