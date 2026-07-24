Телескоп Хаббл обнаружил в космосе «стрелы», летящие со скоростью 32 миллиона км/ч

Исследующий космос телескоп Хаббл зафиксировал необычное явление в одном из самых редких и загадочных объектов Млечного Пути — гелиевой новой В445 Пуппис. Астрономы обнаружили плотные газовые облака, выбрасываемые из этой системы со скоростью около 32 миллионов километров в час. Эти потоки материи, названные исследователями «космическими стрелами», поражают научный мир своей невероятной скоростью и природой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Система В445 Пуппис считается единственной известной гелиевой новой в нашей галактике. Если в обычных новых звездах белый карлик поглощает водород со своего компаньона, то в этой системе он притягивает гелий с необычной звезды, лишенной водородной оболочки. Когда процесс накопления гелия достигает критической точки, происходит мощный термоядерный взрыв. Именно этот процесс порождает уникальные явления в космосе.

Открытие после четвертьвекового перерыва

Последний раз мощная вспышка в этом объекте наблюдалась в 2000 году. После этого система почти четверть века была скрыта за плотным облаком пыли, что делало наблюдение за ней невозможным. Лишь недавно слой пыли начал рассеиваться, что позволило таким крупным инструментам, как Хаббл, ТЭСС и Верй Ларге Телескопе (ВЛТ) Европейской южной обсерватории, вновь изучить объект.

Новые наблюдения подтвердили, что система действительно состоит из белого карлика и крайне редкой гелиевой звезды. Однако самым большим сюрпризом стали плотные сгустки газа, выбрасываемые из системы с огромной скоростью. Как пишет издание Иксбт.ком, подобное явление до сих пор не наблюдалось ни у одной известной новой звезды.

История неизвестного происхождения

Исследователь из Уорикского университета Джон Миллс отмечает, что происхождение этих «стрел» пока остается загадкой. Ученые предполагают, что они могли сформироваться после взрыва, но их высокая динамика и плотность требуют дополнительного изучения с точки зрения законов физики. В настоящее время белый карлик снова начал поглощать материю со своего компаньона, что свидетельствует о возможности новых взрывов в будущем.

Значимость этого открытия заключается в том, что гелиевые новые могут быть важным этапом перед появлением сверхновых типа Иа. Такие объекты, называемые в астрономии «стандартными свечами», служат основным инструментом для измерения расстояний до далеких галактик и определения скорости расширения Вселенной. На примере В445 Пуппис ученые получают возможность детально изучить сложнейшие процессы эволюции космоса.