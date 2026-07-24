Во сколько может быть оценен «Ливерпуль» в случае продажи?

·65·Спорт
Во сколько может быть оценен «Ливерпуль» в случае продажи?

Начались переговоры о продаже миноритарной доли «Ливерпуля». Если сделка состоится, общая стоимость английского клуба может превысить 6 миллиардов долларов, что станет одной из крупнейших оценок в истории футбола.

Однако на данный момент речь не идет о полной продаже клуба. Обсуждается передача инвесторам определенной части доли, находящейся в распоряжении Фенвай Спортс Груп.

ФСГ ведет переговоры с инвесторами

По данным Те Финанкиал Тимес, американская инвестиционная компания Фенвай Спортс Груп, владеющая «Ливерпулем», рассматривает возможность продажи миноритарной доли клуба.

В ФСГ подтвердили факт переговоров, но заявили, что окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто.

По этой причине потенциальная сделка находится на ранней стадии, а ее объем, размер доли и условия не разглашаются.

Кто может стать покупателем?

Согласно источнику, миноритарную долю может приобрести консорциум инвесторов во главе с британско-индийским предпринимателем Амитом Бхатией.

Бхатия также известен как один из владельцев английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс».

Сообщается, что проект поддерживает семья Миттал, связанная с одним из крупнейших в мире производителей стали АркелорМиттал. Однако состав консорциума и потенциальная доля каждого инвестора пока неизвестны.

Стоимость клуба может превысить 6 миллиардов долларов

Если переговоры завершатся успешно, общая рыночная стоимость «Ливерпуля» может быть оценена выше 6 миллиардов долларов, то есть примерно в 5,25 миллиарда евро.

Это не означает, что все акции клуба будут проданы за эту сумму. Предполагается, что общая стоимость «Ливерпуля» будет рассчитана на основе предложения по миноритарной доле.

Информация о сделке

Статус

Часть, которая может быть продана

Миноритарная доля

Потенциальная оценка

Более 6 млрд долларов

Потенциальный инвестор

Консорциум во главе с Амитом Бхатией

Статус переговоров

Соглашения пока нет

ФСГ может сохранить контроль над клубом

Даже в случае продажи миноритарной доли ФСГ, вероятно, останется основным владельцем и контролирующей стороной «Ливерпуля».

Не исключено, что такая сделка послужит привлечению дополнительных инвестиций в клуб, развитию инфраструктуры и расширению трансферных возможностей.

Однако степень влияния новых инвесторов на управление клубом или спортивную политику будет зависеть от условий сделки.

Важный период для «Ливерпуля»

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В преддверии нового сезона клуб ищет пути не только для улучшения спортивных результатов, но и для расширения своих финансовых возможностей.

Теперь главный вопрос — примет ли ФСГ предложение инвесторов и на каких условиях будет продана миноритарная доля клуба?

Как вы считаете, усилит ли «Ливерпуль» приход новых инвесторов? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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