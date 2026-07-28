Бизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержан

Французская компания Дассаулт Авиатион официально в очередной раз сдвинула сроки поставок своего нового флагманского бизнес-джета — Falcon 10Кс покупателям. По данным иксбт.ком, первые полеты воздушного судна теперь намечены на 2029 год, что означает задержку на четыре года от ранее запланированного срока и вызывает серьезные обсуждения на авиационном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Изначально выпустить современный лайнер этой модели на рынок планировалось еще в конце 2025 года. Однако сначала сроки перенесли на 2027 год, а теперь программа отложена еще как минимум на два года. Это изменение сроков стало вторым крупным в истории компании и объясняется различными внешними факторами и сложностями в производственном процессе.

Новые требования сертификации и причины задержек

Генеральный директор Дассаулт Авиатион Эрик Траппье пояснил, что затягивание сроков обусловлено несколькими серьезными факторами. Среди них последствия пандемии, непрекращающиеся проблемы с поставками комплектующих, а также новые регламенты в гражданской авиации.

После трагедий с Boeing 737 MAX правила сертификации воздушных судов по всему миру были резко ужесточены. По словам Траппье, Falcon 10Кс является самолетом совершенно нового типа и проходит испытания именно на основе этих обновленных и крайне строгих требований. В результате этот юридический и технический процесс занимает значительно больше времени по сравнению с предыдущей моделью Falcon 6Кс.

Технические возможности и процесс испытаний

Несмотря на трудности, программа Falcon 10Кс продолжает стадию своего технического развития. В частности, первый опытный образец Falcon 10Кс успешно поднялся в небо 19 июня текущего года. В целом, для обеспечения совершенства данного воздушного судна в испытательных полетах планируется задействовать четыре тестовых самолета.

Ожидается, что Falcon 10Кс станет самым крупным и дальнобойным бизнес-джетом в истории компании. Самолет сможет преодолевать без посадки ровно 7500 морских миль (около 13 890 километров) и развивать скорость 0,925 Маха.

Конкурентная среда на рынке

Новому бизнес-джету на глобальном авиационном рынке придется бороться с такими сильными конкурентами, как Гулфстреам Г700, Гулфстреам Г800 и Bombardier Global 8000. Однако неоднократные задержки сроков могут осложнить позиции французской компании Дассаулт в сегменте сверхдальнемагистральных самолетов.

В то время как французский производитель завершает свои испытания, его главные конкуренты уже начали поставки своих новейших современных моделей заказчикам.