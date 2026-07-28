Компания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 Pro

·26·Технологии
Компания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 Pro

Рынок доступных и прочных гаджетов пополнился еще одним интересным устройством. Представленный на индийском рынке Зено 100 Pro привлекает внимание своей ультрабюджетной ценой и неожиданными функциями. Согласно данным иксбт.ком, это устройство предлагается покупателям всего за эквивалент 89 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Новый смартфон выделяется своей прочностью. По заявлению производителей, устройство защищено по стандарту военного уровня МИЛ-СТД-810Х что обеспечивает его устойчивость к внешним воздействиям. Обычно такая защита встречается в дорогих флагманских моделях, однако ее применение в бюджетном сегменте является важной новостью.

Технические возможности и производительность

Устройство оснащено 6,6-дюймовым ИПС-дисплеем с частотой 90 Hz и качеством ХД+. Высокая частота обновления экрана является положительным показателем для устройств бюджетного класса. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Унисок Т7100.

Показатели емкости аккумулятора также достаточно хороши — Зено 100 Pro получил батарею емкостью 5000 mAh, которая поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Объем оперативной памяти составляет 3 GB с возможностью виртуального расширения еще на 5 GB. Встроенная память установлена на уровне 64 GB.

Уникальные функции и программное обеспечение

Смартфон работает под управлением одной из новейших операционных систем — Android 15 Го Эдитион Это обеспечивает быстродействие и стабильную работу устройства с простыми характеристиками. Фотовозможности не самые высокие: основная камера снимает с разрешением 8 MP, а фронтальная — 5 MP.

Одной из главных особенностей устройства является функция УлтраЛинк Эта технология позволяет совершать звонки и обмениваться сообщениями через Bluetooth даже в условиях отсутствия Wi-Fi или сотовой связи. Также для удобства в смартфоне предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и динамик с усилителем звука ДТС.

ItelZeno 100 ProAndroid 15 GoСмартфоныUltraLink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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