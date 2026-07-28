Пеакок и YouTube заключили стратегическое партнерское соглашение

В то время как участники рынка стриминга в основном сосредоточены на сделках по слиянию и поглощению, компания НБКУниверсал выбрала другую стратегию, начав масштабное сотрудничество с YouTube. Согласно данным иксбт.ком, по условиям подписанного сторонами многолетнего глобального стратегического соглашения, премиальный пакет стримингового сервиса Пеакок станет доступен для подписчиков YouTube Премиум в США в начале 2027 года. Этот шаг позволит зрителям наслаждаться любимыми шоу и спортивными трансляциями, не покидая платформу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно новому соглашению, миллионы пользователей получат доступ к полной коллекции контента платформы Пеакок. В нее войдут такие рейтинговые проекты, как спортивные состязания NFL и NBA, популярные шоу &лдкуо;Сатурдай Нигхт Ливе&рдкуо; и &лдкуо;Лове Исланд УСА&рдкуо;, сериал &лдкуо;Лав &амп; Ордер: СВУ&рдкуо;, а также франшиза Те Реал Хусевивес телеканала Браво. Весь контент будет напрямую интегрирован в интерфейс YouTube, что сделает процесс поиска и просмотра еще более удобным для зрителей.

Рынок стриминговых сервисов и стратегия дистрибуции

Данное партнерство также имеет важное значение для YouTube, делая его сервисы подписки более привлекательными и поддерживая стратегию по превращению платформы в единый крупный стриминговый хаб. В условиях конкуренции с такими платформами, как YouTube и TikTok, активно занимающими время потребителей, медиагиганты ищут новые пути для роста. В то время как другие крупные компании на рынке стремятся к изменениям через масштабные слияния, Пеакок выбрал путь широкой дистрибуции и выхода на уже существующую аудиторию.

В настоящее время Пеакок последовательно продолжает политику размещения своего контента на платформах, которыми зрители уже пользуются. В частности, ранее компания установила партнерские отношения с Amazon и Apple. Подписанное же глобальное сделка с YouTube служит для Пеакок крупнейшим шагом в этом направлении. Эта новость поступает на фоне сообщений о том, что компания впервые вышла на квартальную прибыль.

Международный рынок и возможности подписки

Стоит отметить, что данное стратегическое партнерство не ограничивается только рынком США. Международные стриминговые сервисы компании НБКУниверсал — Универсал+ и Хаю — также станут доступны пользователям через YouTube Премиум на некоторых выбранных рынках. Это значительно расширит глобальный охват сервиса.

Кроме того, начиная с конца текущего лета, услугу Пеакок Премиум можно будет официально оформить и в качестве отдельной дополнительной подписки через YouTube Приметиме Чаннелс. В настоящее время Пеакок Премиум работает в режиме с рекламой по цене 10.99 долларов в месяц, а пакет Пеакок Премиум Plus доступен пользователям через YouTube Приметиме Чаннелс с конца июня.