Процессорам Intel Коре 2 Дуо исполнилось 20 лет

Сегодня в мире технологий отмечается юбилей одного из легендарных устройств, которое коренным образом изменило вектор развития рынка персональных компьютеров. По информации иксбт.ком, ровно 20 лет назад, а именно 27 июля 2006 года, компания Intel официально анонсировала свои знаменитые процессоры Коре 2 Дуо и Коре 2 Экстреме. Данные продукты вошли в историю тем, что в кратчайшие сроки вернули компании лидерские позиции на рынке и превосходство в производительности. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Представленные в то время новые 65-нанометровые чипы кардинально отличались от представителей предыдущего поколения. Инженеры Intel решили отказаться от приоритетной до тех пор гонки частот и кардинально переработать архитектуру. В результате базовые модели под кодовым названием Конрое в некоторых случаях смогли превзойти даже самый мощный флагман предыдущего поколения — процессор Пентиум Экстреме Эдитион.

Революционная архитектура и новый подход

Появление семейства Коре 2 Дуо на рынке было тепло встречено пользователями и специалистами. Вместо погони за высокими частотами компания сосредоточилась на увеличении количества выполняемых за такт операций и улучшении энергоэффективности. Это позволило одновременно достичь высокой скорости и значительно снизить уровень нагрева.

После этого Intel расширила данное семейство с целью закрепить свой успех. Вскоре была представлена еще более мощная линейка Коре 2 Куад. Эта серия процессоров стала одним из самых популярных и востребованных решений своего времени, а также выбором многих любителей игр и профессиональных пользователей.

Быстрые перемены и начало эпохи Коре и

Однако прогресс в мире технологий не стоит на месте. Семейство Коре 2 царило на рынке относительно недолго. Уже к 2008 году Intel представила общественности первое поколение процессоров Коре и, которые были еще более усовершенствованными и сохраняют свою актуальность по сей день.

Тем не менее, представленные 20 лет назад процессоры Коре 2 Дуо остаются одним из важнейших поворотных пунктов в истории компании. Поскольку они послужили фундаментом, обеспечившим выход Intel из кризиса и возвращение на лидирующие позиции на рынке, их до сих пор вспоминают с гордостью.