Microsoft представила первую модель кибербезопасности и систему агентов Перкептион

На специальном мероприятии в Сан-Франциско корпорация Microsoft анонсировала свою первую специализированную модель кибербезопасности и новую платформу AI. Этот шаг рассматривается как серьезный ответ конкурентам компании в сфере безопасности — Anthropic, Google и OpenAI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, представленная новая МАИ-Кйбер-1-Флаш модель призвана находить критически сложные уязвимости в сложных базах кода. Система МДАШ, предназначенная для выявления и устранения угроз в программном обеспечении, работает именно на базе этой модели.

Новая защитная платформа на базе AI

Еще одной важной инновацией от Microsoft является запуск команд агентов AI для автоматизации процессов безопасности под названиемплатформа. Эта система непосредственно помогает в поиске и исправлении ошибок, а также успешно интегрируется с МДАШ.

Представители компании заявили, что модель МАИ-Кйбер-1-Флаш показала себя намного мощнее и экономичнее конкурирующих моделей по основному тесту кибербезопасности в отрасли. По словам генерального директора Microsoft AI Мустафы Сулеймана, новая разработка показала лидирующие результаты на основном испытательном полигоне Кйбер Гйм и немедленно внедряется в производство.

AI против хакеров

В последнее время наблюдается активное использование киберпреступниками технологий AI в своих атаках. Как отметила вице-президент по безопасности Microsoft Хайете Галлот, платформа Перкептион позволит корпоративным защитникам бороться с AI со стороны злоумышленников с их же скоростью и масштабом.

Платформа Перкептион в своей работе использует агентов трех основных направлений:

Красные команды — предоставляют подробные симуляции потенциальных угроз и уязвимостей, которые они могут использовать.

— предоставляют подробные симуляции потенциальных угроз и уязвимостей, которые они могут использовать. Синие команды — занимаются обнаружением существующих ошибок и их приведением в порядок.

— занимаются обнаружением существующих ошибок и их приведением в порядок. Зеленые команды — принимают необходимые меры по исправлению выявленных ошибок.

По словам главного инженера платформы Дейва Уэстона, работа, на которую раньше у нескольких специалистов уходили часы ручного труда, теперь выполняется всего за считанные минуты. Система не только выявляет проблемы и расставляет их по приоритетам, но и обеспечивает полное исправление на уровне кода.