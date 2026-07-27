Тест Microsoft Surface Laptop показал нехватку 8 GB RAM для Windows 11

Кризис на рынке памяти и изменение цен оказывают свое влияние на современный рынок технологий. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на аналитику The Verge, новый 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop от компании Microsoft стоимостью от 950 долларов оснащен всего 8 GB оперативной памяти (RAM). Проведенные тесты показали, что даже сам создатель не смог обеспечить бесперебойную работу операционной системы Windows 11 при таком объеме. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данное устройство оснащено процессором Snapdragon Кс Plus, 8 GB RAM и 256 GB постоянной памяти. Для современного компьютера в ценовом сегменте 950 долларов такие технические характеристики сегодня выглядят несколько устаревшими и недостаточными. Самое обидное, что дефицит оперативной памяти серьезно влияет на производительность устройства при выполнении повседневных задач.

Проблемы при ежедневном использовании и зависания системы

Тестирование The Verge показало, что ноутбук регулярно зависал даже при выполнении простых задач в среде Windows 11. Сразу после загрузки системы и запуска небольшого количества приложений диспетчер задач (Таск Манагер) показал, что 4.2 GB памяти уже заняты. В обычном режиме работы устройство расходовало ровно 6.7 GB из 7.6 GB доступной памяти.

Из-за нехватки памяти система в течение дня несколько раз полностью замирала на несколько секунд. Например, такие ситуации наблюдались во время голосового вызова в Microsoft Teams или при работе с Google Docs. Хотя ноутбук хорошо справлялся с базовыми задачами, такими как обычный просмотр веб-страниц или онлайн-просмотр видео, в режиме чуть более сложной многозадачности он оказывался бессилен.

Результаты тестов и сравнение с конкурентами

Во время тестирования пользователь участвовал в звонке в Microsoft Teams при открытых примерно 10 вкладках в Chrome. Также в фоновом режиме работали приложения Slack и Signal, причем веб-камеры даже не были включены. Несмотря на это, при добавлении организатором короткого видео ноутбук завис на несколько секунд. Как отмечают специалисты, это не сверхвысокая нагрузка, а обычный ежедневный рабочий процесс.

Интересно, что MacBook с таким же объемом 8 GB RAM справляется с многозадачностью без каких-либо затруднений даже при открытых десятках приложений. К тому же цена устройства от Apple существенно ниже. Тем не менее, устройство от Microsoft не лишен и достоинств — высоко оценены качество сборки, клавиатура, тачпад и время автономной работы.