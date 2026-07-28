Теа Энергй получила грант на 20 миллионов долларов для термоядерных реакторов

Стартап Теа Энергй, стремящийся коммерциализировать термоядерную энергию, выиграл крупный федеральный грант в размере 20 миллионов долларов от Министерства энергетики США. Эти средства будут направлены на финансирование процесса производства высокотемпературных сверхпроводящих (ХТС) магнитов и послужат важным шагом в создании будущих источников энергии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как отмечает издание TechCrunch, данное финансирование было предоставлено Агентством передовых исследовательских проектов в области энергетики (АРПА-Э) при Минэнерго США. Для стартапов, работающих в сфере жестких технологий (хард-теч), производство всегда требовало больших финансовых затрат, поэтому этот грант является важной поддержкой для компании.

Магнитное удержание и технология стеллараторов

Реакторы с магнитным удержанием являются одним из двух основных методов получения термоядерной энергии, в которых мощные магнитные поля удерживают и сжимают плазму. Частицы нагреваются до тех пор, пока топливо не соединится и не выделится колоссальное количество энергии. В этом процессе ХТС магниты входят в число самых дорогих, но решающих компонентов.

Реактор компании Теа Энергй основан на конструкции, называемой стелларатором. Стеллараторы напоминают камеру велосипедной шины изогнутой формы и помогают более эффективно ограничивать плазму. Обычно магниты для таких устройств изготавливаются в сложных формах, что резко увеличивает их себестоимость.

Инновационный подход к снижению затрат

В целях снижения производственных затрат Теа применила уникальное решение. В реакторе компании 12 крупных магнитов, выполняющих основную задачу, изготовлены всего из четырех различных шаблонов. А более 300 мелких магнитов, используемых для точной настройки плазмы, имеют одинаковую форму.

Эти мелкие магниты распределены по периметру реактора, как пиксели на экране компьютера. Их управление с помощью программного обеспечения повышает устойчивость к погрешностям в процессе строительства и в конечном итоге значительно снижает общие затраты.

На сегодняшний день Теа Энергй считается одним из самых привлекающих финансирование термоядерных стартапов. В мае текущего года компания привлекла 100 миллионов долларов инвестиций, а в начале 2024 года успешно завершила раунд Сериес А на 20 миллионов долларов. Как и многие другие коллеги по индустрии, Теа планирует построить свою первую коммерческую термоядерную электростанцию к середине 2040-х годов.