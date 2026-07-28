Теа Энергй получила грант на 20 миллионов долларов для термоядерных реакторов

·34·Технологии
Теа Энергй получила грант на 20 миллионов долларов для термоядерных реакторов

Стартап Теа Энергй, стремящийся коммерциализировать термоядерную энергию, выиграл крупный федеральный грант в размере 20 миллионов долларов от Министерства энергетики США. Эти средства будут направлены на финансирование процесса производства высокотемпературных сверхпроводящих (ХТС) магнитов и послужат важным шагом в создании будущих источников энергии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как отмечает издание TechCrunch, данное финансирование было предоставлено Агентством передовых исследовательских проектов в области энергетики (АРПА-Э) при Минэнерго США. Для стартапов, работающих в сфере жестких технологий (хард-теч), производство всегда требовало больших финансовых затрат, поэтому этот грант является важной поддержкой для компании.

Магнитное удержание и технология стеллараторов

Реакторы с магнитным удержанием являются одним из двух основных методов получения термоядерной энергии, в которых мощные магнитные поля удерживают и сжимают плазму. Частицы нагреваются до тех пор, пока топливо не соединится и не выделится колоссальное количество энергии. В этом процессе ХТС магниты входят в число самых дорогих, но решающих компонентов.

Реактор компании Теа Энергй основан на конструкции, называемой стелларатором. Стеллараторы напоминают камеру велосипедной шины изогнутой формы и помогают более эффективно ограничивать плазму. Обычно магниты для таких устройств изготавливаются в сложных формах, что резко увеличивает их себестоимость.

Инновационный подход к снижению затрат

В целях снижения производственных затрат Теа применила уникальное решение. В реакторе компании 12 крупных магнитов, выполняющих основную задачу, изготовлены всего из четырех различных шаблонов. А более 300 мелких магнитов, используемых для точной настройки плазмы, имеют одинаковую форму.

Эти мелкие магниты распределены по периметру реактора, как пиксели на экране компьютера. Их управление с помощью программного обеспечения повышает устойчивость к погрешностям в процессе строительства и в конечном итоге значительно снижает общие затраты.

На сегодняшний день Теа Энергй считается одним из самых привлекающих финансирование термоядерных стартапов. В мае текущего года компания привлекла 100 миллионов долларов инвестиций, а в начале 2024 года успешно завершила раунд Сериес А на 20 миллионов долларов. Как и многие другие коллеги по индустрии, Теа планирует построить свою первую коммерческую термоядерную электростанцию к середине 2040-х годов.

Thea EnergyТермоядерная энергияARPA-EHTS магнитыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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