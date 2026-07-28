Джон Стоунз продолжит карьеру в Италии

·39·Спорт
Джон Стоунз продолжит карьеру в Италии

Защитник сборной Англии и Манчестер Сити Джон Стоунз может круто изменить свою карьеру. По информации Sky Sports, опытный футболист достиг устной договоренности о переходе в Интер, действующего чемпиона Серии А, и близок к отъезду из английского футбола. Об этом сообщает Goal.com .

Ожидается, что по окончании действующего контракта с Манчестер Сити Стоунз присоединится к клубу с Сан-Сиро на правах свободного агента. В настоящее время представители защитника активно работают над финальным согласованием условий двухлетнего контракта с итальянским грандом.

Важный трансфер для Интера и конкуренты

Данная сделка оценивается как большой успех для главного тренера Интера Кристиана Киву. Специалист намерен усилить свой состав футболистами с высоким опытом побед. Огромный опыт Джона Стоунза в Английской Премьер-лиге и на международной арене должен прийтись очень кстати миланскому клубу.

Стало известно, что успех итальянского чемпиона в этом вопросе нанес серьезный удар по планам ряда влиятельных английских клубов. В частности, Арсенал и Челси хотели сохранить опытного защитника в своих рядах. Примечательно, что после травмы Вильяма Салибы у «канониров» возникла особая нужда в укреплении линии обороны.

Однако за игрока боролись не только английские клубы, но и другие гранды. В частности, руководство Ювентуса в выходные дни также выходило на связь с представителями футболиста. Хотя туринцы надеялись переманить защитника на свою сторону, быстрые и решительные действия Интера открыли ему путь в Милан.

Перемены в линии защиты и планы на будущее

Трансфер Джона Стоунза является частью более широкого плана по обновлению защитной линии Интера под руководством Кристиана Киву. Хотя сейчас основное внимание сосредоточено именно на английском футболисте, клуб продолжает проявлять интерес к капитану Тоттенхэма Кристиану Ромеро, который считается одной из главных трансферных целей тренера.

Если во время летнего трансферного окна Бенжамен Павар покинет команду, у «нерадзурри» появится возможность подписать как Стоунза, так и Ромеро. Будущее Павара пока остается неопределенным, а его уход создаст как свободное место в составе, так и финансовую свободу для кардинального обновления обороны. Как бы то ни было, на данный момент чемпион Италии делает особый акцент именно на трансфере Джона Стоунза для полного завершения сделки.

Джон СтоунзИнтерСерия АМанчестер СитиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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