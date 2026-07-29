Начо убежден, что Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 голов

·69·Спорт
Начо убежден, что Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 голов

Бывший одноклубник по мадридскому Реал Начо Фернандес выразил твердую уверенность в том, что Криштиану Роналду покорит отметку в 1000 забитых голов за карьеру. Португальскому нападающему, выступающему ныне в Саудовской Аравии, осталось забить всего 24 мяча для достижения этого исторического результата. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Goal.com, Начо Фернандес в интервью изданию АС поделился теплым мнением о своем бывшем капитане и друге. Оба футболиста за время совместных выступлений за королевский клуб завоевали множество трофеев, включая кубки Лиги чемпионов.

Неустанное стремление к рекордам

Начо отметил, что Роналду никогда не отступает от поставленных целей и всегда привык покорять самые высокие вершины. По его мнению, главная жизненная цель португальской звезды заключается в обновлении рекордов.

"Поскольку мы знаем его близко, можем с уверенностью сказать, что он не остановится. Его жизнь состоит в обновлении рекордов, и это поразительно", — сказал Начо о бывшем одноклубнике.

Карьера в Саудовской Аравии и стойкость

Защитник, перешедший в 2024 году в саудовский Аль-Кадисия, вновь получил возможность соперничать с Криштиану Роналду в одном чемпионате. Эта ситуация позволила ему вблизи наблюдать за неустанным трудом португальского форварда на тренировках и в матчах.

Начо особо подчеркнул, что, несмотря на возраст, Роналду действует с таким же энтузиазмом, как и в первый день, а его любовь к футболу не угасает. Именно этот характер был назван главной силой, которая ведет его к рубежу в тысячу голов.

Криштиану РоналдуНачо ФернандесРеал МадридПро-лига Саудовской АравииФутбольные новости
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Jahongir Tursunov
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