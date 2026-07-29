Портроникс представила мощный портативный воздушный пистолет

·121·Технологии
Портроникс представила мощный портативный воздушный пистолет

Компания Портроникс представила новый беспроводной воздушный пистолет под названием Торнадо Plus, предназначенный для очистки техники и труднодоступных мест. Как сообщает издание иксбт.ком, устройство отличается компактными размерами и высокой производительностью, значительно упрощая борьбу с пылью и грязью в повседневном использовании. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Современные гаджеты, клавиатуры ноутбуков, системные блоки компьютеров, а также автомобильные салоны со временем неизбежно загрязняются пылью и мелкими частицами. Традиционные средства очистки не всегда способны полностью удалить грязь в узких зазорах. Новое устройство направлено на эффективное решение таких проблем, позволяя пользователям поддерживать технику в чистоте без лишних трудностей.

Технические возможности и режимы работы

Устройство выполнено в форме пистолета, а его вес составляет всего 289 граммов. По информации иксбт.ком, внутри него установлен бесщеточный двигатель мощностью 160 В, который может работать в трех скоростных режимах. Минимальная скорость составляет 25 000 оборотов в минуту и подходит для бережной очистки чувствительной электроники.

В среднем режиме устройство работает на скорости 60 000 оборотов в минуту, а в максимальном режиме крыльчатки вращаются еще интенсивнее, увеличивая скорость до 130 000 оборотов в минуту. Это позволяет мощным воздушным потоком быстро выдувать даже самую сложную и въевшуюся за годы пыль.

Автономность и система безопасности

Модель Торнадо Plus оснащена двумя аккумуляторами емкостью 3000 mAh каждый. Полный процесс зарядки через порт USB-C занимает около трех часов. Время автономной работы варьируется в зависимости от выбранного режима: на минимальной скорости оно может длиться до 30 минут, на средней — до 25 минут, а на максимальной мощности — до 10 минут.

Производители также уделили особое внимание безопасности. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки, функцией автоматического отключения при перегреве, а также функцией автоотключения в целях энергосбережения при бездействии в течение трех минут. Сменные насадки в комплекте делают очистку узких вентиляционных отверстий еще более удобной.

PortronicsТехнологииГаджетыНовостиОчистка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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