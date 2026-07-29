Смартфон Poco М8 Повер рассекречен до официальной презентации

Перед приближающейся презентацией в технологическом мире в центре внимания оказались первые «живые» фотографии нового смартфона Poco М8 Повер, которые попали в сеть. По данным иксбт.ком, это устройство уже успело привлечь внимание пользователей сверхбольшим аккумулятором и уникальными техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На снимках, опубликованных Анвином, редактором известного ресурса Гизмочина в социальной сети Кс, новый гаджет продемонстрирован в ярко-желтом (задняя панель) цвете. Специалисты отмечают, что такое цветовое решение напоминает оттенки в флагманах Apple, хотя Poco М8 Повер и не конкурирует напрямую с моделями iPhone 17 Pro, но обладает совершенно другими сильными сторонами.

Рекордная автономность и возможности зарядки

Главной и самой основной визуальной и функциональной «фишкой» этого смартфона является его аккумулятор емкостью 8000 mAh. По официальным данным производителя, устройство может активно работать целых три дня от одной полной зарядки.

Кроме того, система зарядки устройства также достаточно продвинута: она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 В. В качестве дополнительного удобства пользователи смогут использовать функцию обратной проводной зарядки мощностью 22,5 В для подпитки других гаджетов.

Ожидаемые технические характеристики

По прогнозам инсайдеров и аналитиков, в техническом плане модель Poco М8 Повер должна стать своеобразным клоном смартфона Redmi Ноте 17. Предполагается, что устройство будет оснащено следующими ключевыми возможностями:

Широкий и плоский 7-дюймовый ОЛЭД-экран (разрешение 2396 кс 1080 пикселей и частота обновления 120 Hz)

Процессор (СоК) Snapdragon 4 Ген 4, отвечающий за производительность

6 или 8 GB оперативной (RAM) и 128 или 256 GB постоянной (SSD/флеш) памяти

Основная камера на 50 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей