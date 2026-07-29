Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?

·70·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?

Завершился однодневный рабочий визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан. Главным событием поездки стала церемония открытия в Астане третьих международных соревнований «Игры будущего», объединяющих спорт и цифровые технологии.

Хотя визит продлился недолго, он в очередной раз продемонстрировал растущий интерес Узбекистана к спорту нового поколения и фиджитал-направлению.

Мирзиёев вылетел в Ташкент

29 июля по завершении программы рабочего визита Шавкат Мирзиёев вылетел из международного аэропорта Астаны в город Ташкент.

В аэропорту главу Узбекистана проводили первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев и другие официальные лица.

Таким образом, очередной рабочий визит Президента в Казахстан завершился в течение одного дня.

Главное событие поездки прошло в «Барыс Арене»

Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьих «Игр будущего», прошедшей во Дворце спорта «Барыс Арена» в Астане.

В мероприятии также приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости. Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам церемонии.

Глава Узбекистана поздравил участников международных соревнований и пожелал им успехов в состязаниях.

Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?

В чем особенность «Игр будущего»?

Главная идея соревнований — объединение цифровых состязаний с традиционным спортом и физической активностью.

В этом формате, получившем название «фиджитал», спортсмены сначала соревнуются в виртуальной среде, а затем на реальной спортивной площадке. Таким образом, от участников требуются как навыки компьютерных игр, так и скорость, физическая подготовка и командные действия.

Турнир продлится с 29 июля по 9 августа. По официальным данным, в соревнованиях принимают участие более 800 участников представителей свыше 50 национальностей, которые состязаются в восьми направлениях. Призовой фонд превышает 4 миллиона долларов.

В каких направлениях участвует Узбекистан?

Представители Узбекистана на нынешних соревнованиях выступят в следующих направлениях:

  • фиджитал-футбол;

  • лазертаг;

  • фиджитал-танец.

В фиджитал-футболе результат цифровой игры объединяется с матчем на реальном поле. В танцевальном направлении участники демонстрируют гармонию виртуального ритма и живых движений.

Для узбекских спортсменов этот турнир предоставит возможность получить международный опыт, опробовать новую конкурентную среду и популяризировать фиджитал-спорт в стране.

Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?

Турнир проводится в третий раз

Первые «Игры будущего» были организованы в 2024 году в российском городе Казань. В церемонии открытия того турнира также принимал участие Шавкат Мирзиёев.

Вторые соревнования прошли в 2025 году в Абу-Даби. Астана же стала третьим городом, принявшим этот новый спортивный формат.

Проведение соревнований в разных странах свидетельствует о растущем международном интересе к фиджитал-спорту.

Символическое значение визита

Участие Шавката Мирзиёева в церемонии открытия означает внимание Узбекистана к новым технологиям в спорте, молодежным инициативам и цифровым направлениям.

В отличие от традиционного спорта, фиджитал-соревнования стремятся вовлечь в физическую активность молодежь, растущую в цифровой среде. Этот формат в будущем может создать новые возможности для спортсменов, тренеров, программистов и специалистов по киберспорту.

Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?

Главный вывод

Рабочий визит Президента Узбекистана в Астану завершился участием в церемонии открытия «Игр будущего». Глава государства вернулся в Ташкент, а соревнования продлятся до 9 августа.

Теперь главной интригой для узбекистанских болельщиков остается то, каких результатов добьются представители страны в состязаниях, объединяющих цифровые навыки и физическую подготовку.

Шавкат МирзиёевКазахстанУзбекистанАстанаКасым-Жомарт Токаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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