Шавкат Мирзиёев вернулся из Астаны: чем важен визит?
Завершился однодневный рабочий визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан. Главным событием поездки стала церемония открытия в Астане третьих международных соревнований «Игры будущего», объединяющих спорт и цифровые технологии.
Хотя визит продлился недолго, он в очередной раз продемонстрировал растущий интерес Узбекистана к спорту нового поколения и фиджитал-направлению.
Мирзиёев вылетел в Ташкент
29 июля по завершении программы рабочего визита Шавкат Мирзиёев вылетел из международного аэропорта Астаны в город Ташкент.
В аэропорту главу Узбекистана проводили первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев и другие официальные лица.
Таким образом, очередной рабочий визит Президента в Казахстан завершился в течение одного дня.
Главное событие поездки прошло в «Барыс Арене»
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия третьих «Игр будущего», прошедшей во Дворце спорта «Барыс Арена» в Астане.
В мероприятии также приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие зарубежные гости. Президент России Владимир Путин направил видеообращение участникам церемонии.
Глава Узбекистана поздравил участников международных соревнований и пожелал им успехов в состязаниях.
В чем особенность «Игр будущего»?
Главная идея соревнований — объединение цифровых состязаний с традиционным спортом и физической активностью.
В этом формате, получившем название «фиджитал», спортсмены сначала соревнуются в виртуальной среде, а затем на реальной спортивной площадке. Таким образом, от участников требуются как навыки компьютерных игр, так и скорость, физическая подготовка и командные действия.
Турнир продлится с 29 июля по 9 августа. По официальным данным, в соревнованиях принимают участие более 800 участников представителей свыше 50 национальностей, которые состязаются в восьми направлениях. Призовой фонд превышает 4 миллиона долларов.
В каких направлениях участвует Узбекистан?
Представители Узбекистана на нынешних соревнованиях выступят в следующих направлениях:
фиджитал-футбол;
лазертаг;
фиджитал-танец.
В фиджитал-футболе результат цифровой игры объединяется с матчем на реальном поле. В танцевальном направлении участники демонстрируют гармонию виртуального ритма и живых движений.
Для узбекских спортсменов этот турнир предоставит возможность получить международный опыт, опробовать новую конкурентную среду и популяризировать фиджитал-спорт в стране.
Турнир проводится в третий раз
Первые «Игры будущего» были организованы в 2024 году в российском городе Казань. В церемонии открытия того турнира также принимал участие Шавкат Мирзиёев.
Вторые соревнования прошли в 2025 году в Абу-Даби. Астана же стала третьим городом, принявшим этот новый спортивный формат.
Проведение соревнований в разных странах свидетельствует о растущем международном интересе к фиджитал-спорту.
Символическое значение визита
Участие Шавката Мирзиёева в церемонии открытия означает внимание Узбекистана к новым технологиям в спорте, молодежным инициативам и цифровым направлениям.
В отличие от традиционного спорта, фиджитал-соревнования стремятся вовлечь в физическую активность молодежь, растущую в цифровой среде. Этот формат в будущем может создать новые возможности для спортсменов, тренеров, программистов и специалистов по киберспорту.
Главный вывод
Рабочий визит Президента Узбекистана в Астану завершился участием в церемонии открытия «Игр будущего». Глава государства вернулся в Ташкент, а соревнования продлятся до 9 августа.
Теперь главной интригой для узбекистанских болельщиков остается то, каких результатов добьются представители страны в состязаниях, объединяющих цифровые навыки и физическую подготовку.
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