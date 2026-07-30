Игровая консоль Стеам Мачине получила поддержку технологии AMD FSR 4.1

Компания Валве поделилась новыми подробностями о своей популярной консоли Стеам Мачине и порадовала геймеров важным нововведением. По данным иксбт.ком, теперь устройство полностью поддерживает современную технологию апскейлинга AMD FSR 4.1, что позволяет значительно повысить качество графики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Напомним, что эта версия технологии FSR разработана гораздо более совершенной по сравнению с предыдущим поколением FSR 3 и имеет значительное преимущество, особенно в режиме Performance. Учитывая ограниченную производительность консоли Стеам Мачине, ожидается, что этот режим станет одним из главных и наиболее удобных решений для владельцев устройства.

Дизайн корпуса и возможность самостоятельного производства

Помимо технологических новинок, компания Валве предоставила пользователям уникальную свободу. В сообщении отмечается, что производитель опубликовал в открытом доступе специальные КАД-файлы для внешнего корпуса Стеам Мачине. Это, в свою очередь, позволит энтузиастам самостоятельно проектировать собственные варианты дизайна.

С помощью этих файлов пользователи смогут распечатать понравившийся корпус на специализированных 3Д-принтерах или изготовить его другими современными методами. Такой подход оценивается как важный шаг на пути к кастомизации устройства и дальнейшему обогащению пользовательского опыта.

Сроки выпуска и статус заказов

Были внесены уточнения относительно сроков выхода устройства на рынок и его доставки пользователям. Представители Валве заявили, что если покупатель занимает достаточно высокую позицию в очереди заказов, он получит специальное письмо с предложением совершить покупку до конца текущего года.

Данные новости еще больше повысят интерес к консоли Стеам Мачине и послужат обеспечению ее конкурентоспособности на рынке. Усилия компании по поддержке открытой архитектуры и программного обеспечения тепло приветствуются игровым сообществом.