Установлена личность девушки, чью могилу нашли спустя 48 лет

В деле об убийстве девочки-подростка, чья личность оставалась неизвестной почти полвека, произошел важный поворот. Правоохранительные органы округа Керн в штате Калифорния (США) официально объявили, что тело, найденное 48 лет назад на винограднике, принадлежит 15-летней Мишель Луизе Коллер.

Сообщается, что Мишель Луиза Коллер в последний раз видели живой в феврале 1978 года в городе Фресно. Спустя несколько месяцев, в июне того же года, водитель трактора обнаружил неглубоко зарытое в земле тело на винограднике недалеко от города Арвин. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако личность погибшей долгое время оставалась неустановленной.

По данным Управления шерифа округа Керн, на момент обнаружения тела в 1978 году современных ДНК-технологий еще не существовало. В тот период идентификация личности в основном осуществлялась по отпечаткам пальцев и стоматологическим данным. Однако имевшиеся улики не позволили следователям установить личность потерпевшей.

Таким образом, это дело об убийстве оставалось нераскрытым почти 48 лет. Лишь благодаря современному ДНК-анализу и развитию генетических технологий в расследовании начался новый этап.

Согласно информации, в 2007 году сотрудники коронера обнаружили, что в 1978 году у тела не был взят образец ДНК. После этого тело было эксгумировано повторно, биологический образец был извлечен, а соответствующие данные внесены в специальную генетическую базу. Но поначалу это также не принесло результатов.

Решающий поворот в расследовании произошел после того, как один из членов семьи Коллер предоставил свои ДНК-данные в коммерческую генеалогическую базу данных. Именно эта информация позволила следователям установить родственную связь и подтвердить личность погибшей.

Выступившая на пресс-конференции родственница погибшей Синтия Данбар заявила, что эта новость стала очень тяжелым, но важным событием для семьи.

«Наша дорогая сестренка Шелли, ты не заслуживала уйти из жизни таким образом. Ты была всего лишь 15-летним ребенком, у которого впереди была вся жизнь. Прости нас за то, что мы не смогли тебя защитить», — сказала она, не скрывая эмоций.

Члены семьи также обратились к убийце погибшей. Они подчеркнули, что это преступление глубоко повлияло на жизнь всей семьи, и заявили, что правоохранительные органы все равно установят виновное лицо.

«Твой трусливый поступок отразился на судьбе всей нашей семьи. Но не сомневайся — правоохранительные органы найдут тебя и привлекут к ответственности. Находишься ли ты сейчас в тюрьме или тебя уже нет в живых, правда все равно всплывет», — сказала Синтия Данбар.

Управление шерифа округа Керн сообщило, что расследование по данному делу все еще продолжается, и задействуются все возможности для установления личности убийцы и привлечения его к ответственности. Подобные многолетние уголовные дела, раскрываемые с помощью современных ДНК-технологий, в очередной раз демонстрируют, насколько важны достижения в области судебно-медицинской экспертизы и криминалистики.