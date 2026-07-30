Месси и Роналду: судьба после мундиаля-2026 и клубы

·82·Спорт
Месси и Роналду: судьба после мундиаля-2026 и клубы

После завершения чемпионата мира 2026 года футбольный мир вновь обратил внимание на внутренние чемпионаты и матчи нового сезона. Возвращение в расположение клубов таких легенд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, вызывает огромный интерес у болельщиков. Как сообщает Goal.com, участие двух звезд на мундиале и их дальнейшая судьба кардинально отличались друг от друга. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Напомним, ожидалось, что мундиаль 2026 года станет последним крупным международным турниром в славной карьере обоих футболистов. Однако их путь в национальных сборных завершился по совершенно разному сценарию. Если португальский нападающий покинул соревнование рано, то аргентинский капитан дошел до решающего финала.

Криштиану Роналду и раннее прощание Португалии

Для Криштиану Роналду чемпионат мира 2026 года выдался не столь успешным, как ожидалось. Сборная Португалии покинула турнир уже на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив Испании с минимальным счетом. Единственный гол сборной Испании в этом матче решил исход встречи.

По ходу турнира Роналду не смог продемонстрировать свою лучшую спортивную форму. На мундиале он забил в общей сложности два мяча, но оба эти гола были забиты в матче против сборной Узбекистана. После этого Криштиану не смог отличиться в играх против сборных Демократической Республики Конго, Колумбии и Испании.

Рекордная игра Лионелья Месси

Лионель Месси же в очередной раз вывел сборную Аргентины в финал. В решающем матче их соперником также стала Испания, и единственный гол, забитый в дополнительное время, принес победу испанцам. Тем не менее, личные показатели Месси остались на очень высоком уровне.

По информации Goal.com, Лионель Месси забил на турнире 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Он занял второе место среди лучших бомбардиров чемпионата и стал вторым лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В этом показателе его опережает лишь звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

По окончании мундиаля началась пора возвращения в клубный футбол. Если Лионель Месси дисциплинированно вернулся в расположение Интер Майами, то Криштиану Роналду пока не появился в распоряжении Аль-Насра. Будущее обоих футболистов и их соперничество в новом сезоне продолжают оставаться в центре внимания болельщиков.

Лионель МессиКриштиану РоналдуИнтер МайамиАль-НасрЧемпионат мира 2026
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Jahongir Tursunov
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