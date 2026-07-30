В Франции мужчина нашел в коробках дома тела пяти младенцев

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В Франции мужчина нашел в коробках дома тела пяти младенцев

Жуткий инцидент во Франции потряс общественность. Ссора между 32-летней женщиной, проживающей в историческом французском городе Оранж, и ее мужем привела к раскрытию неожиданного и страшного обстоятельства. Правоохранительные органы начали расследование по факту происшествия.

Сообщается, что женщина и ее супруг поспорили из-за содержимого картонных коробок, хранившихся дома. Примечательно, что за день до ссоры женщина в домашних условиях родила здорового мальчика. Во время спора она пожаловалась на сильные боли в области живота, после чего была доставлена в больницу.

По данным следствия, после того как женщину увезли в больницу, ее муж остался дома и открыл картонные коробки, ставльшие причиной спора. В этот момент он обнаружил внутри коробках тела пяти младенцев.

По предварительным данным, все тела находились там уже долгое время и подверглись процессу разложения. Было установлено, что останки были помещены в несколько картонных коробок, спрятанных внутри большого полиэтиленового пакета на втором этаже дома.

Как пишет местное издание Ле Парисиен, мужчина узнал о беременности жены только недавно. Утверждается, что до этого женщина неоднократно отрицала свою беременность. Мужчина отвез пакет с найденными телами в больницу, и сотрудники медицинского учреждения немедленно сообщили об этом в полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, подтверждено, что найденные останки принадлежат пяти младенцам. Теперь планируется проведение дополнительных судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин их смерти и других важных обстоятельств.

Прокуратура Карпантра сообщила, что мужчина заявил следователям, будто не имел никакой информации о возможных беременностях своей супруги. После допроса он был отпущен.

В настоящее время женщина проходит лечение в больнице. По данным прокуратуры, из-за ее состояния она пока не арестована и официально не допрошена. Правоохранительные органы тщательно изучают все обстоятельства этого дела.

Выяснилось, что у этой семьи есть еще двое детей в возрасте 8 и 12 лет. После инцидента служба защиты детей взяла под свой контроль их состояние в целях обеспечения их безопасности и интересов. Следственные действия продолжаются.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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