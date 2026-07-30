Представлены новые версии видеокарты AMD Radeon RX 9050

После официального анонса видеокарты Radeon RX 9050 компанией AMD ведущие мировые производители комплектующих начали демонстрировать свои альтернативные версии. Согласно данным иксбт.ком, речь идет в основном о моделях с 8 GB памяти, так как версия с 4 GB остается предназначенной исключительно для ОЭМ-сборок. Уже сейчас такие популярные бренды, как Сапфире, АСРок и ПоверКолор, показали широкой публике свои первые кастомные устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Общей чертой всех трех представленных устройств являются их габариты и компактность. Хотя размеры не до миллиметра идентичны, все устройства представляют собой энергоэффективные платы, занимающие два слота расширения и оснащенные системой охлаждения с двумя вентиляторами. В частности, модели от Сапфире и ПоверКолор имеют длину 200 миллиметров, тогда как вариант от АСРок вышел чуть длиннее и составляет 249 миллиметров.

Технические характеристики и требования к питанию

Одним из главных достоинств представленных графических карт является их энергоэффективность. Все три новые модели используют один восьмиконтактный разъем питания. По данным источника, показатель ТДП (тепловыделение) данных устройств оценивается примерно в 100 В.

Специалисты отмечают, что в будущем в рамках этой серии могут появиться и модели с пониженными частотами, не имеющие дополнительного разъема питания. Причиной тому служит то, что видеокарте такого уровня вполне хватит 75 В мощности, предоставляемой слотом PCIe. Это создает хорошую возможность для создания в будущем абсолютно бесшумных версий с полностью пассивной системой охлаждения.