Видеокарта AMD Radeon RX 9050 не поступит в свободную продажу

·119·Технологии
Видеокарта AMD Radeon RX 9050 не поступит в свободную продажу

Представленная на днях видеокарта Radeon RX 9050 с 4 GB памяти не будет продаваться в обычной рознице. По информации издания Вккфтеч и официальному подтверждению компании, этот графический ускоритель предназначен исключительно для ОЭМ-рынка, и купить его отдельно не получится. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта новая графическая плата была разработана специально для партнерских систем. Ее цель — предложить клиентам начального игрового сегмента высокую общую ценность и экономичное решение. В настоящее время продажа данной версии с 4 GB за пределами ОЭМ-систем не планируется.

Поставляется в составе готовых компьютеров

Благодаря такому подходу Radeon RX 9050 можно будет встретить только в составе готовых ПК-сборок в определенных регионах. Компания четко определила свою политику в этом вопросе, и карта не предназначена для пользователей, которые самостоятельно покупают комплектующие и собирают компьютеры.

Хотя иногда такие ОЭМ-продукты со временем попадают и в розничную торговлю, в этот раз ситуация иная. По мнению специалистов, новинка с объемом видеопамяти всего 4 GB вряд ли вызовет большой интерес среди покупателей, собирающих ПК своими руками.

Radeon RX 9050AMDВидеокартаOEMТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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