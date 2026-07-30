Росатом установил исторический рекорд по производству ядерных реакторов

·121·Технологии
Росатом установил исторический рекорд по производству ядерных реакторов

Российская госкорпорация Росатом зафиксировала беспрецедентный результат в сфере ядерной энергетики. По данным иксбт.ком, в настоящее время предприятие осуществляет процесс производства 13 малых ядерных реакторов, корпуса которых находятся на различных стадиях готовности. Данное оборудование предназначено для оснащения атомной электростанции малой мощности и атомных ледоколов нового поколения, возводимых в стране, причем этот показатель считается абсолютным рекордом в истории отечественной атомной промышленности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев, в настоящее время в производственном процессе на разных стадиях одновременно находятся корпуса тринадцати малых ядерных реакторов. Параллельное производство такого масштаба ранее никогда не наблюдалось. По мнению специалистов, столь высокий показатель свидетельствует не только о расширении технологических возможностей, но и о росте глобального спроса на малые модульные атомные станции и специальный флот.

Важный шаг для проекта АЭС в Узбекистане

Значительная часть производимых реакторов имеет особую важность именно для Узбекистана. Как подчеркивается в сообщении, в число этих тринадцати корпусов реакторов вошли и устройства, предназначенные для атомной электростанции малой мощности, строительство которой в Узбекистане начнется в 2026 году. Это означает, что материально-техническая база реализуемого в стране крупного энергетического проекта формируется на практике.

АЭС малой мощности рассматриваются как одно из самых эффективных решений для обеспечения стабильной электроэнергией географически удаленных регионов с ограниченными возможностями подключения к централизованным сетям. Ожидается, что станция, возводимая в Узбекистане, сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны и снабжении отраслей экономики экологически чистой энергией.

Оборудование для ледокола «Ленинград» готово

Помимо рекорда по производству реакторов, Росатом завершил подготовку полного комплекса реакторного оборудования для универсального атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220. Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» изготовил вторую реакторную установку марки РИТМ-200, и таким образом все необходимое оборудование для реакторного отсека судна приведено в готовность.

В качестве справки стоит отметить, что РИТМ-200 считается современной ядерной установкой, которая широко применяется в атомных ледоколах нового поколения. Данная технология обеспечивает беспрепятственное движение судов и высокую эффективность работы даже в тяжелых арктических условиях. Данные достижения Росатома служат сохранению лидирующих позиций в глобальной атомной промышленности.

РосатомАЭСЯдерный реакторУзбекистанТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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