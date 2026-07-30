Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие пять лет миллиарды людей будут иметь персональных АИ-агентов

·54·Технологии
Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие пять лет миллиарды людей будут иметь персональных АИ-агентов

Глава Meta Марк Цукерберг на квартальном отчете перед инвесторами заявил, что в течение следующих пяти лет миллиарды людей обзаведутся собственными персональными АИ-агентами. Как сообщает издание Иксбт.ком, эта технология будет понимать цели пользователей и служить их интересам в любой сфере 24 часа в сутки. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По мнению Цукерберга, в будущем такие агенты будут оказывать людям всестороннюю помощь в управлении финансами, здоровьем, личными отношениями и домашним хозяйством. Также было подчеркнуто, что в процессе взаимодействия с AI все большую значимость приобретают WhatsApp и другие платформы обмена сообщениями компании. В частности, на платформе WhatsApp сервис Meta AI уже стал ведущим.

Рыночная конкуренция и АИ-агенты

В настоящее время стремление создавать АИ-системы, способные не просто отвечать на вопросы, а выполнять практические действия от имени людей, наблюдается не только у Meta. Если Google представила специальные АИ-агенты в качестве ключевой функции при обновлении своей поисковой системы, то программа для программирования Claude Коде от компании Anthropic вызывает большой интерес среди инженеров.

Тем не менее компания Meta может не до конца оправдывать доверие инвесторов из-за направления огромных средств на свои перспективные проекты. После публикации последнего квартального отчета стоимость акций Meta упала почти на 10%. Подразделение Реалитй Лабс, отвечающее за проекты расширенной реальности и метаверсе компании, в текущем квартале понесло еще около 4,6 миллиарда долларов убытков.

Средства и затраты на инфраструктуру

Инвестиции Meta в инфраструктуру AI привели к резкому сокращению ее свободного денежного потока. В текущем квартале свободный денежный поток компании составил 784 миллиона долларов, снизившись на 91% по сравнению с 8,55 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, расходы продолжают расти.

В частности, на текущей неделе Meta и BlackRock объявили о партнерстве по строительству дата-центра стоимостью 14 миллиардов долларов в городе Эль-Пасо, штат Техас. По словам Цукерберга, продажа интеллекта должна приносить более высокую прибыль по сравнению с прямой продажей вычислительной мощности.

В настоящее время бизнес-агенты, глобально внедренные Meta на платформах WhatsApp и Мессенгер, были успешно освоены более чем миллионом предприятий. Руководство компании выражает уверенность, что создаваемые в ближайшие месяцы и годы персональные АИ-агенты станут основой для новых источников дохода и продуктов.

Марк ЦукербергИскусственный интеллектMetaWhatsAppТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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