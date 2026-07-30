Конкуренция на рынке Microsoft и AI усиливается

·65·Технологии
Конкуренция на рынке Microsoft и AI усиливается

В то время как технологии AI стремительно развиваются в глобальном масштабе, компания Microsoft вступила в открытую конкуренцию со своими ключевыми партнерами — ведущими АИ-лабораториями. Этот стратегический поворот совпадает с периодом беспрецедентного роста финансовых показателей корпорации и обострения конкурентной среды. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Microsoft продемонстрировала рекордные результаты в последнем финансовом квартале, зафиксировав выручку в размере 90 миллиардов долларов и чистую прибыль в 35,8 миллиарда долларов. За завершившийся финансовый год общая выручка компании составила 331,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 133,7 миллиарда долларов.

Однако на фоне огромных финансовых успехов возникает конфликт интересов. Такие компании, как OpenAI и Anthropic, расширяют не только создание моделей, но и приложения и агентскую инфраструктуру, позволяющие устанавливать прямую связь с клиентами. Руководство Microsoft стремится не допустить, чтобы эта ситуация создавала угрозу финансовому будущему компании.

Корпоративные клиенты и вопросы безопасности

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла пропагандирует использование корпоративными клиентами нескольких моделей и призывает не привязываться к единственной передовой АИ-лаборатории ради слоя агентских приложений. Он подчеркивает, что полная зависимость от одного поставщика возлагает на компании обязательство раскрывать свои внутренние секреты разработчикам моделей с сомнительной репутацией, что является опасным.

Представители корпоративного ИТ-сектора одинаково боятся утечки данных и привязки к определенному поставщику. Учитывая эти опасения, Сатья Наделла на конференции с аналитиками Валл Стрит открыто заявил, что у Microsoft есть отличная возможность предложить собственные модели, агенты и службы безопасности AI по более доступным ценам.

Архитектура платформы и свобода

Отвечая на вопрос аналитика UBS Карла Кирстеда об открытых и закрытых системах в индустрии AI, Сатья Наделла подчеркнул, что предприятия должны сами контролировать свою судьбу. Он отметил, что архитектурный дизайн платформы должен позволять легко заменять одну модель другой, то есть механизм управления должен быть отделен от самой модели.

В настоящее время Microsoft продает различные механизмы управления и АИ-агенты под брендом Copilot, включая коддинг-агент GitHub Copilot. Известно, что в настоящее время большая часть инвестиций в сфере AI направляется именно на создание средств программирования и коддинг-агентов.

MicrosoftOpenAIAnthropicСатья НаделлаИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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