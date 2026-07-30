В космосе создадут модульные центры обработки данных для искусственного интеллекта

·44·Технологии
В космосе создадут модульные центры обработки данных для искусственного интеллекта

В США запатентовали архитектуру крупных орбитальных модульных центров обработки данных, предназначенных для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Эта новая технология направлена на обход ограничений наземных энергетических сетей и использование неисчерпаемой солнечной энергии в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, патент получен компанией Софиа Спаке и Калифорнийским технологическим институтом (Калтеч). Данный проект сформировался на основе инициативы Калтеч Спаке-басед Солар Повер Проджект, исследующей технологии сбора солнечной энергии в космосе.

Система пассивного охлаждения для космических серверов

Главной особенностью проекта является метод пассивного охлаждения вычислительных модулей. Новая архитектура позволяет полностью отказаться от традиционных насосов, труб и сложных систем отвода тепла с помощью жидкости.

Инженеры предлагают использовать независимые модули под названием ТИЛЭ. Каждый такой модуль оснащен четырьмя процессорами, питается на солнечной стороне от солнечных элементов, а тепло излучает через противоположную поверхность напрямую в холодный космический вакуум.

Возможности масштабирования и планы на будущее

Связь между модулями осуществляется исключительно через оптоволоконные линии передачи данных, без общих линий питания и теплообмена. Это значительно упрощает процесс масштабирования орбитальных вычислительных систем.

Основатель Софиа Спаке Леон Алкалай отметил, что после резкого роста спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта идея орбитальных центров обработки данных приобрела совершенно новое значение. При этом главной инженерной задачей было эффективное охлаждение оборудования.

Компания планирует провести первые испытания технологии в 2027 году на спутниковой платформе Apex Nova. Также в 2028 году намечен коммерческий выпуск модулей, а в 2029–2030 годах — запуск испытаний полноценной орбитальной группировки из 4–6 аппаратов.

Для справки, компания Софиа Спаке, основанная в 2023 году бывшим техническим руководителем Лаборатории реактивного движения NASA, привлекла к настоящему моменту 22 миллиона долларов инвестиций. Калтеч же продолжит совместные исследования легких и складных конструкций, а также систем терморегуляции для будущих орбитальных центров обработки данных.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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