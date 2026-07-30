SpaceX успешно вывела на орбиту секретный спутник

·37·Технологии
SpaceX успешно вывела на орбиту секретный спутник

Американская компания SpaceX осуществила очередной успешный космический запуск. С базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту секретную миссию НРОЛ-95 в интересах Национального управления военно-космической разведки (НРО). Этот успешный старт в очередной раз подтвердил лидерство компании в аэрокосмической сфере. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, полет был осуществлен с комплекса СЛК-40, и все его основные этапы завершились по плану. После отделения первая ступень ракеты успешно вернулась на посадочную площадку ЛЗ-2 вблизи места запуска. Во время процесса посадки в окрестных районах были слышны характерный гул и звуковая волна.

Повторное использование и история ракеты

Для первой ступени под номером Б1096, примененной в данной миссии, этот полет стал седьмым. Стоит отметить, что этот ускоритель ранее успешно использовался в ряде важных проектов, включая проект Куипер, ИМАП, Starlink 6-87, НРОЛ-77, ГПС ИИИ-9, а также в запуске грузового корабля КРС-34 к МКС.

Очередная успешная посадка этой ступени позволит SpaceX дополнительно обслужить ее и подготовить к будущим полетам. Компания за счет использования многоразовых ракет добивается значительного снижения затрат на выходы в космос.

Национальная безопасность и засекреченный груз

Поскольку проект реализован в интересах национальной безопасности США, информация о полезной нагрузке и ее технических характеристиках держится в секрете. Согласно открытым источникам, миссия выполнена по заказу НРО, непосредственно отвечающего за создание и эксплуатацию разведывательных спутников США.

Подобные секретные миссии имеют важное значение для системы обороны США, и для их вывода в космос в основном выбираются проверенные и надежные ракеты Falcon 9. Сотрудничество между SpaceX и военными ведомствами продолжится и в будущем.

SpaceXFalcon 9NROL-95КосмосРакета
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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