Заказы Yandex Market теперь можно вернуть в магазинах Пятёрочка

·39·Технологии
Заказы Yandex Market теперь можно вернуть в магазинах Пятёрочка

Как сообщает пресс-служба Yandex, теперь покупатели Yandex Market имеют возможность возвращать не подошедшие или не понравившиеся заказы через торговые сети Пятёрочка по всей России. В рамках этой удобной услуги к системе приемки подключено около 9 тысяч магазинов по всей стране. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Порядок использования новой услуги разработан очень простым и удобным: покупателю достаточно заранее упаковать свой заказ, открыть специальный КР-код возврата в приложении Yandex Market или на официальном сайте и предъявить его кассиру в магазине Пятёрочка.

Дополнительные возможности для регионов

По мнению представителей компании, эта новая возможность будет особенно полезна для жителей небольших городов и сельской местности, где поблизости нет пунктов выдачи заказов Yandex Market, но работают магазины Пятёрочка.

По данным иксбт.ком, в результате этого сотрудничества общее количество пунктов приема возвратов товаров Yandex Market в некоторых регионах выросло в несколько раз. В частности, в Красноярском крае такие точки увеличились в 2,5 раза, в Челябинской области — в 2,2 раза, а в Кемеровской области — в 2,8 раза.

Расширение логистических сетей

Также благодаря запуску данной инфраструктуры покупателям еще в шести регионах России впервые предоставлена возможность без каких-либо лишних трудностей возвращать интернет-заказы обратно.

Как отмечают специалисты, интеграция крупных платформ электронной коммерции с традиционными розничными сетями значительно ускоряет логистические процессы и делает опыт покупок для конечного потребителя еще более удобным и надежным.

Yandex MarketPyatyorochkaE-CommerceИнтернет-магазинЛогистика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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