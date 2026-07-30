Звезда UFC попытался сбить жену на машине: обвинение и арест

Бывший претендент на чемпионский титул UFC и ныне аналитик Энтони Смит оказался в центре серьезного уголовного дела в США из-за семейного конфликта. 38-летний спортсмен был арестован по трем тяжким уголовным статьям. Инцидент произошел во время фестиваля в штате Небраска.

Zamin.уз сообщает подробные детали этой шокирующей новости и событиях, которые стали причиной обвинения спортсмена.

Угрозы убийством и насильственное удержание: Конфликт во время фестиваля

По данным прокуратуры округа Сарпи, жуткий инцидент произошел 26 июля во время фестиваля Гретна Дайс в городе Гретна, штат Небраска, США. После ссоры в баре и спора на концерте, по версии следствия, Смит потребовал от жены вернуться домой вместе. Получив отказ, он стал угрожать ей убийством. Сообщается, что он силой посадил супругу в машину и продолжал угрозы по дороге.

Жуткие моменты: Попытка сбить автомобилем

Согласно заявлению прокуроров, после того как женщина смогла выскочить из машины и убежать, Смит обвиняется в том, что несколько раз пытался сбить ее на автомобиле. По счастливой случайности женщина не получила серьезных травм — ей удалось избежать попадания под колеса машины. Свидетели помогли ей и детям, увезя их с места происшествия. На следующий день был выдан ордер на арест Энтони Смита, и спортсмен сам сдался полиции.

Решение суда: Залог в 500 тысяч долларов и жесткие ограничения

29 июля суд установил для него залог в размере 500 тысяч долларов. Среди условий — полный запрет на любое общение с супругой Михалой, требование не покидать штат Небраска без разрешения суда и недопущение правонарушений. Следующее судебное заседание назначено на 17 августа.

Основные факты по делу Энтони Смита

Параметр / Информация Детали Субъект Энтони Смит (бывший претендент на титул UFC) Дата преступления 26 июля Место преступления Гретна, Небраска, фестиваль Гретна Дайс Обвинения Три тяжкие уголовные статьи Сумма залога (Бонд) $500 000 Главное условие Полный запрет на общение с супругой Дата следующего суда 17 августа

Семейный конфликт и уголовное дело звезды UFC — это важное событие, о котором должны знать все любители спорта и общественность.

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Как вы думаете, как эти действия Энтони Смита повлияют на его карьеру? Будет ли он полностью отстранен от UFC? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!