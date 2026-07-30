Искусственный интеллект создан для инфраструктурных проектов в США

·35·Технологии
Искусственный интеллект создан для инфраструктурных проектов в США

В то время как масштаб внедрения технологий искусственного интеллекта расширяется, строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры также набирает обороты. Однако, по данным иксбт.ком, сами новые строительные и инфраструктурные проекты также начинают нуждаться в помощи искусственного интеллекта. Специализирующаяся на обеспечении правового соответствия инфраструктурных проектов в США АИ-компания Дили объявила о привлечении 15 млн долларов инвестиций в рамках раунда Сериес А. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот этап финансирования последовал за ранее проведенным сид-раундом на сумму 6,7 млн долларов, в результате чего общий привлеченный капитал компании достиг 21,7 млн долларов. Раунд Сериес А возглавила Хосла Вентурес, в нем также приняли участие такие инвесторы, как Аллианз, Ребел Фунд, Даррен Бехтель (представитель Брик анд Мортар Вентурес) и глава Й Комбинатор Гарри Тан. Ранее Дили была участником летней программы Й Комбинатор 2023 года.

Сложные правила и решение на базе ИИ

Сегодня существует множество стартапов, предлагающих бизнесу АИ-сервисы по проверке соответствия требованиям. Тем не менее компания Дили фокусируется на сложной системе правил, особенно для строительных проектов, получающих федеральное финансирование. Основатель и генеральный директор компании Ананд Чатурведи отмечает, что к ним относятся правила Давис-Бакон, определяющие ставки заработной платы рабочих, а также правила ПВА и требования ЭПА, касающиеся проектов чистой энергетики.

Несоблюдение столь взаимосвязанных требований даже в мелочах может привести к миллионным штрафам. По словам Чатурведи, вместо выборочной проверки данных крайне важно проверять всю информацию одновременно по мере ее поступления. Из-за высоких рисков на первом месте стоит надежность, и архитектура Дили предотвращает влияние ошибок моделей LLM на конечный результат.

Результаты на практике

Современные АИ-модели применяются только на уровне данных, который превращает неструктурированные документы в упорядоченную информацию. После этого детерминированная система сортирует данные в соответствии со сложными, но неизменными правилами соответствия. В результате задачу, на которую раньше уходил целый день, теперь можно выполнить за несколько минут, обеспечивая охват внутренних документов компании и данных подрядчиков.

В настоящее время ПО от Дили фактически используется примерно в 700 проектах — от производственных предприятий до дата-центров. Как сообщил Чатурведи, около половины проектов используют это ПО как самостоятельный инструмент, в то время как вторая половина полностью передала процесс соответствия на аутсорс самой компании. Хотя Дили может работать по обеим моделям, ожидается, что в будущем индустрия перейдет преимущественно на модель программного обеспечения.

Искусственный ИнтеллектИнфраструктураИнвестицииПОТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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