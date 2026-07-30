Окта приобрела Пермисо, специализирующуюся на безопасности искусственного интеллекта

·53·Технологии
Окта приобрела Пермисо, специализирующуюся на безопасности искусственного интеллекта

Один из лидеров в сфере управления цифровой идентификацией, компания Окта, достигла соглашения о покупке стартапа Пермисо Секуритй, который специализируется на защите агентов искусственного интеллекта и автоматизированных программ. Этот шаг на технологическом рынке свидетельствует о резком росте спроса на защиту машинных идентификаторов в то время, когда предприятия массово используют автономное программное обеспечение в своей деятельности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя компания Окта официально не раскрыла условия сделки, источники издания TechCrunch сообщают, что стоимость приобретения составляет около 200 миллионов долларов и в основном осуществляется в наличной форме. Представители Окта не опровергли эту цифру, однако отказались уточнять финансовые детали. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2027 финансового года компании.

Стратегический шаг в сфере безопасности искусственного интеллекта

Современный рынок кибербезопасности переходит от простой проверки входа пользователей в систему к этапу постоянного мониторинга действий приложений и агентов искусственного интеллекта, получивших доступ к сети. Это изменение усиливает конкуренцию в сфере защиты машинных идентификаторов по мере того, как предприятия глубже интегрируют искусственный интеллект в рабочие процессы.

Команда Пермисо, начавшая свою деятельность в 2022 году, разрабатывает программное обеспечение, помогающее выявлять подозрительную активность в облачной среде после получения пользователями или приложениями прав доступа к сети. В последнее время стартап расширил свою платформу возможностями мониторинга агентов искусственного интеллекта и других машинных идентификаторов.

Специалисты и технологические возможности

Основанная бывшими руководителями компании ФиреЭе Полом Нгуеном (Паул Нгуен) и Джейсоном Мартином (Джасон Мартин), компания Пермисо специализируется на обнаружении атак, использующих украденные или скомпрометированные идентификаторы для перемещения по облачной инфраструктуре. В апреле стартап представил платформу СандйКлав, которая анализирует возможности агентов искусственного интеллекта в безопасной среде и выявляет вредоносные действия до их запуска.

Как отметил главный директор по продуктам Окта Эли Кан (Элй Кахн), данное приобретение значительно увеличивает потенциал компании в области защиты агентов искусственного интеллекта и других идентификаторов без участия человека. Пермисо, в свою очередь, интегрирует в состав Окта свою сильную команду по безопасности и исследованию угроз.

Для справки, к настоящему моменту Пермисо привлекла около 29 миллионов долларов инвестиций. После раунда финансирования серии А на сумму 18,5 миллиона долларов в апреле 2024 года под руководством Алтиметер Капитал стоимость этого стартапа из Пало-Альто оценивалась в 80 миллионов долларов.

OktaPermisoКибербезопасностьИскусственный интеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей