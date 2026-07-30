Окта приобрела Пермисо, специализирующуюся на безопасности искусственного интеллекта

Один из лидеров в сфере управления цифровой идентификацией, компания Окта, достигла соглашения о покупке стартапа Пермисо Секуритй, который специализируется на защите агентов искусственного интеллекта и автоматизированных программ. Этот шаг на технологическом рынке свидетельствует о резком росте спроса на защиту машинных идентификаторов в то время, когда предприятия массово используют автономное программное обеспечение в своей деятельности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хотя компания Окта официально не раскрыла условия сделки, источники издания TechCrunch сообщают, что стоимость приобретения составляет около 200 миллионов долларов и в основном осуществляется в наличной форме. Представители Окта не опровергли эту цифру, однако отказались уточнять финансовые детали. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2027 финансового года компании.

Стратегический шаг в сфере безопасности искусственного интеллекта

Современный рынок кибербезопасности переходит от простой проверки входа пользователей в систему к этапу постоянного мониторинга действий приложений и агентов искусственного интеллекта, получивших доступ к сети. Это изменение усиливает конкуренцию в сфере защиты машинных идентификаторов по мере того, как предприятия глубже интегрируют искусственный интеллект в рабочие процессы.

Команда Пермисо, начавшая свою деятельность в 2022 году, разрабатывает программное обеспечение, помогающее выявлять подозрительную активность в облачной среде после получения пользователями или приложениями прав доступа к сети. В последнее время стартап расширил свою платформу возможностями мониторинга агентов искусственного интеллекта и других машинных идентификаторов.

Специалисты и технологические возможности

Основанная бывшими руководителями компании ФиреЭе Полом Нгуеном (Паул Нгуен) и Джейсоном Мартином (Джасон Мартин), компания Пермисо специализируется на обнаружении атак, использующих украденные или скомпрометированные идентификаторы для перемещения по облачной инфраструктуре. В апреле стартап представил платформу СандйКлав, которая анализирует возможности агентов искусственного интеллекта в безопасной среде и выявляет вредоносные действия до их запуска.

Как отметил главный директор по продуктам Окта Эли Кан (Элй Кахн), данное приобретение значительно увеличивает потенциал компании в области защиты агентов искусственного интеллекта и других идентификаторов без участия человека. Пермисо, в свою очередь, интегрирует в состав Окта свою сильную команду по безопасности и исследованию угроз.

Для справки, к настоящему моменту Пермисо привлекла около 29 миллионов долларов инвестиций. После раунда финансирования серии А на сумму 18,5 миллиона долларов в апреле 2024 года под руководством Алтиметер Капитал стоимость этого стартапа из Пало-Альто оценивалась в 80 миллионов долларов.