SpaceX задействовала механизм захвата для Starship во Флориде

·89·Технологии
SpaceX задействовала механизм захвата для Starship во Флориде

На историческом стартовом комплексе ЛК-39А во Флориде специалисты компании SpaceX успешно завершили работы по подъему гигантских механических манипуляторов («палочек» / чопстикс), установленных на башне обслуживания космического корабля Starship. По данным иксбт.ком, на опубликованных кадрах отчетливо видно, как массивные зажимы в течение нескольких часов поднимались на полную рабочую высоту. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данные конструкции являются одним из важнейших элементов, предназначенных для поимки возвращающегося после полета ускорителя Super Heavy в будущем. Согласно этой технологии, являющейся неотъемлемой частью многоразовой системы Starship, после разделения ступеи ускоритель возвращается на стартовую площадку, и башня подхватывает его прямо в воздухе.

Новая инфраструктура и испытания

Подобный метод уже успешно прошел испытания на космодроме Starbase в Техасе. Теперь же аналогичная инфраструктура подготавливается и на восточном побережье США. Активность на комплексе ЛК-39А, откуда ранее осуществлялись миссии программы Аполло и космических шаттлов, свидетельствует о том, что SpaceX ведет серьезную подготовку к запуску Starship из Флориды.

Согласно предварительным оценкам, если компания получит все необходимые разрешения и завершит испытания инфраструктуры, первые попытки поймать ускоритель Super Heavy на этой площадке могут состояться ближе к концу 2026 года. Стоит отметить, что Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) предлагает изменения, упрощающие процессы лицензирования запусков ракет для коммерческой космической индустрии.

Илон Маск и планы на будущее

Ранее Илон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года. По его словам, верхняя ступень выполнила настолько точную управляемую посадку на воду в Индийском океане, что если бы во время испытаний была поставлена такая задача, вместо приводнения ее можно было бы принять с помощью механических «рук» пусковой башни.

Специалисты космической отрасли выражают уверенность, что полноценное внедрение этой технологии значительно ускорит процесс восстановления деталей ракеты. В свою очередь, это резко повысит экономическую эффективность космических полетов нового поколения и откроет путь для дальних миссий.

SpaceXStarshipSuper HeavyИлон МаскLC-39A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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