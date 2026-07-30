Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клуб

На берегу Иссык-Куля запущен не просто спортивный объект, а крупный комплекс, который может определить новое направление туризма Кыргызстана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с главами государств Центральной Азии и Азербайджана принял участие в торжественной церемонии открытия первого в стране гольф-клуба международного класса.

Ожидается, что новый клуб наряду с популяризацией гольфа послужит привлечению на Иссык-Куль высокодоходных туристов и расширению сезонного туризма. Однако реальное влияние проекта будет зависеть от того, на каком уровне в нем будут налажены международные соревнования, гостиничные услуги и создание новых рабочих мест.

Президенты ознакомились с возможностями нового комплекса

Мероприятие прошло в рамках визита Шавката Мирзиёева в город Чолпон-Ата. В церемонии приняли участие лидер Кыргызстана Садыр Жапаров, главы государств Центральной Азии и Азербайджана.

Лидерам была представлена современная спортивная и туристическая инфраструктура, созданная в комплексе. Было подчеркнуто, что новый объект наряду с профессиональными спортсменами сможет обслуживать гостей, только осваивающих гольф, а в будущем может превратиться в площадку для проведения крупных соревнований.

Главы государств поздравили Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с открытием нового объекта, пожелав успехов в реализации проектов, направленных на повышение туристического потенциала страны.

Насколько масштабнен проект?

Согласно ранее распространенной информации о гольф-курорте, комплекс расположен недалеко от села Кош-Кол на северном берегу Иссык-Куля.

Общая площадь проекта составляет около 104 гектаров. Примерно 70 гектаров из них выделены под 18-луночное поле для гольфа, соответствующее международным требованиям. Поле спроектировано в стиле «линкс» (линкс), формат которого обычно предполагает использование естественного рельефа, ветра и особенностей открытой местности.

В первоначальных планах на территории комплекса предусмотрено создание:

профессионального поля для гольфа;

академии гольфа;

апартаментов для гостей;

объектов отдыха и питания;

специальных услуг для членов клуба;

инфраструктуры для соревнований и тренировок.

В прошлых презентациях проекта сообщалось, что на территории курорта также планируется построить более 1,5 тысячи апартаментов для гостей. Однако в официальном сообщении об открытии пока не уточнялось, какие именно части комплекса уже запущены полностью.

Почему гольф важен для туризма?

Во многих странах гольф считается не просто видом спорта, а полноценным туристическим продуктом, объединяющим гостиничный, ресторанный, транспортный и развлекательный сервисы.

Обычный турист может оставаться в регионе день или два. Гость, приехавший поиграть в гольф, чаще всего живет несколько дней, помимо самого поля пользуется гостиницей, питанием, транспортом и другими услугами.

Поэтому при работе комплекса на полную мощность на Иссык-Куле появится возможность:

продлить срок пребывания туристов;

привлечь аудиторию с высокой платежеспособностью;

проводить международные соревнования;

развивать местный бизнес в сфере услуг;

создать новые постоянные и сезонные рабочие места.

Этот проект особенно важен с точки зрения того, чтобы не ограничивать туризм на Иссык-Куле исключительно пляжным и летним отдыхом. Хотя сезон гольфа зависит от погоды, он может помочь сохранить приток туристов и в весенние, и в осенние месяцы.

У открытия есть и политический символ

Участие в церемонии сразу нескольких глав государств придало объекту более высокий статус, чем у обычного местного спортивного клуба.

С одной стороны, это демонстрирует стремление Кыргызстана демонстрировать масштабные туристические проекты на региональном уровне. С другой стороны, это также намекает на возможности совместной работы стран Центральной Азии и Азербайджана в сфере туризма.

Если страны региона создадут единые туристические маршруты, иностранный гость сможет за одну поездку посетить несколько государств. Гольф-курорт на Иссык-Куле вполне может стать одним из таких региональных маршрутов, объединяющих природу, спорт и премиальный отдых.

Остаются вопросы без ответов

В официальном сообщении не приводится подробная информация о стоимости строительства комплекса, инвесторах, количестве сотрудников и ожидаемом ежегодном потоке туристов.

Кроме того, открытыми остаются следующие вопросы:

условия входа и членства в клубе;

календарь международных соревнований;

дата запуска гостиниц и апартаментов;

рабочие места, создаваемые для местного населения;

система использования водных ресурсов и ухода за полем.

Поля для гольфа требуют большой территории и регулярного ухода. Поэтому в таком экологически уязвимом регионе, как Иссык-Куль, вопросы водопотребления проекта и его воздействия на природу остаются важной темой для общественности.

Главный вывод

Открытие первого гольф-клуба международного класса в Кыргызстане свидетельствует о начале нового направления в туристической сфере страны.

Участие Шавката Мирзиёева и других глав государств в церемонии повысило региональную значимость проекта. Ожидается, что комплекс послужит популяризации гольфа, привлечению на Иссык-Куль нового класса туристов и развитию спортивного туризма.

Теперь главная интрига заключается в том, смогут ли большая территория и современная инфраструктура превратиться в реальный туристический поток, международные соревнования и новый источник дохода для местного населения?