В рыноке искусственного интеллекта резко растет спрос на форвард-деплоед инженеров

·43·Технологии
В рыноке искусственного интеллекта резко растет спрос на форвард-деплоед инженеров

В индустрии искусственного интеллекта наблюдается беспрецедентный рост спроса на специалистов, которые помогают предприятиям извлекать практическую пользу из современных технологий. Согласно данным исполнительной поисковой фирмы Кристиан & Тимберс, в США насчитывается всего 2 000 специалистов с особыми навыками, опытом и практическим опытом в области искусственного интеллекта, способных обеспечить реальную отдачу от инвестиций предприятий в искусственный интеллект. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В исследовании, которым поделилось издание TechCrunch, особо подчеркивается, что число этих специалистов — это не просто открытые вакансии, а общее количество доступных экспертов по всей стране. В то время как предприятия переходят от этапа стремления использовать лучшие модели к поиску путей их внедрения в свои рабочие процессы и улучшения финансовых показателей, понятие форвард-деплоед инженер (ФДЭ) приобретает актуальность. ФДЭ — это специалисты, которые занимаются созданием, внедрением и запуск программного обеспечения или моделей искусственного интеллекта внутри организаций-клиентов.

Спрос на специалистов и рыночная динамика

Исследование Кристиан & Тимберс прогнозирует, что к концу текущего года спрос на этих специалистов подскочит на 2 100 процентов. Данное исследование основано на интервью с более чем 250 руководителями К-уровня в 180 компаниях, опросах руководства 80 компаний из списка Фортуне 500, а также беседах с более чем 300 ФДЭ и инженерами по прикладному искусственному интеллекту в период с января по июнь.

В начале года лишь 5–10 процентов компаний планировали нанимать ФДЭ-специалистов, в основном для небольших пилотных проектов. Однако к концу второго квартала этот показатель подскочил до 70 процентов. Крупнейшие консалтинговые и сервисные фирмы увеличили свои штаты ФДЭ в 10 раз, заявляя о необходимости формирования полноценных команд от 20 до 100 человек.

Дефицит кадров и будущие проблемы

По словам основателя Кристиан & Тимберс Джеффа Кристиана (Джефф Кристиан), подобные процессы происходят с невиданной им ранее скоростью, и предприятия активно нанимают кадры даже в середине лета. Если данные исследования окажутся верными, такой спрос значительно превысит существующее предложение кадров. В отчете указано, что сегодня на рынке США насчитывается около 17 000 ФДЭ, значительная часть которых уже трудоустроена компанией Palantir, заложившей основы этой концепции много лет назад.

Специалисты отмечают, что лишь малая часть ФДЭ на рынке способна обеспечить реальную окупаемость инвестиций (ROI) в десятки миллионов миллионов долларов. Этот доход может проявляться в виде ускорения доходов на стороне захвата рынка или автоматизации процессов обработки тысяч документов. Как отметил Крис Тейлор (Чрис Тайлор), руководитель фирмы услуг ФДЭ, начавшей работу с Anthropic, многие инженеры могут хорошо помочь сотрудникам компании внедрить программу Claude Коде, но лишь очень немногие из них способны построить флагманский продукт искусственного интеллекта с нуля.

Искусственный интеллектИнженерыТехнологииБизнесИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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