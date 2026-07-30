Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших руках

Защитник испанской Барселоны Алехандро Бальде заявил, что мадридский Реал вовсе не вызывает у них страха и в предстоящем сезоне команда будет бороться за все трофеи. В интервью спортивному изданию футболист подчеркнул, что каталонцам необходимо сосредоточиться на собственной игре. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации спортивного издания, даже с учетом летних трансферов и возвращения тренера Жозе Моуринью, Бальде сохраняет спокойное отношение к сопернику, отметив, что на поле важны только действия самой команды. По его мнению, футбол играется в формате 11 на 11, и громкие имена футболистов на поле не имеют значения.

Ла Лига и чемпионская гонка

Говоря о конкуренции в чемпионате Испании, 22-летний футболист напомнил, что сезон длинный и с главными соперниками предстоит встретиться лишь дважды. По его словам, судьба Ла Лиги напрямую зависит от самой команды.

Бальде также затронул свои личные цели. Он отметил, что он молод, у него есть много возможностей для роста и обучения, а главной задачей является улучшение своей игры с каждым годом.

Успехи под руководством Ханси Флика

За последние два сезона каталонский клуб под руководством Ханси Флика завоевал практически все трофеи на внутренней арене. Защитник подчеркнул, что нужно не сбиваться с этого пути, продолжать мечтать и бороться за победу во всех турнирах.

Отвечая на вопрос о Лиге чемпионов, он признал, что этот турнир является самым важным и каждый мечтает его выиграть. Однако он добавил, что не стоит излишне зацикливаться на этом, нужно двигаться вперед шаг за шагом.

Футболист добавил, что возвращение в состав команды 8 чемпионов мира принесет огромную уверенность, и их ждет фантастический состав, доказавший свою силу в последние годы.