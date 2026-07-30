Tesla выпустила свой 10-миллионный электромобиль

·43·Технологии
Tesla выпустила свой 10-миллионный электромобиль

Компания Tesla, являющаяся лидером на рынке электромобилей, достигла важного рубежа в своей истории, выпустив с конвейера свою 10-миллионную машину. Как сообщает издание иксбт.ком, об этом компания объявила в четверг на своей странице в социальной сети, отметив, что этот показатель был зафиксирован ровно через шесть лет после выпуска миллионного автомобиля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данный юбилейный рубеж означает, что Илон Маск выполнил наполовину первую из четырех основных «продуктовых целей», необходимых для получения огромного пакета вознаграждений общей стоимостью 1 триллион долларов, одобренного акционерами. Согласно соглашению, к 2035 году Маск должен довести количество выпущенных компанией автомобилей до 20 миллионов, увеличить число активных подписчиков программного обеспечения Фулл Селф-Дривинг до 10 миллионов, а также запустить один миллион роботов и один миллион роботакси.

Темпы производства и предстоящие трудности

Несмотря на многолетний бурный рост благодаря успеху электромобилей Модел 3 и Модел Й, Tesla еще ни разу не продавала 2 миллиона автомобилей за один календарный год. Если компания сохранит текущие темпы или продолжит замедляться, для достижения 20-миллионной отметки потребуется время по крайней мере до начала 2030-х годов. Ранее Илон Маск обещал, что к 2030 году Tesla будет производить 20 миллионов машин в год, однако из-за замедления продаж от этого плана пришлось отказаться.

Тем не менее, среди этих четырех продуктовых целей именно показатель по количеству автомобилей является тем рубежом, к которому компания подошла ближе всего. Для сравнения, китайская компания BYD уже произвела и продала более 17 миллионов «транспортных средств на новых источниках энергии», примерно половину из которых составляют гибридные автомобили.

Конкуренция на внутреннем рынке и финансовая ситуация

Может показаться, что для Tesla конкуренция на рынке США снизилась, поскольку крупные автопроизводители отложили производство электромобилей, а такие стартапы, как Rivian и Lucid Моторс, испытывают трудности с расширением масштабов. Однако у компании хватает проблем и на домашнем рынке. Согласно последним данным, во втором квартале продажи в США снизились на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и компания была вынуждена обратиться к новым рынкам, таким как Япония, Австралия и Литва, для поиска покупателей.

Кроме того, чтобы Илон Маск смог получить полную стоимость пакета вознаграждений, прибыль компании (скорректированная ЭБИТДА) должна достичь 400 миллиардов долларов к 2035 году. На данный момент это требование выглядит довольно сложной задачей, поскольку скорректированная ЭБИТДА компании держится на уровне около 3,27 миллиарда долларов. Резкое снижение цен, уменьшение субсидий, а также стремительный рост расходов в сфере AI и робототехники приводят к сокращению этого показателя.

TeslaИлон МаскЭлектромобильFSDАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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