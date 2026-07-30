Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!

·95·Узбекистан
Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!

В истории сотрудничества двух братских государств открылась новая страница. 30 июля 2026 года в рамках встречи на высшем уровне, прошедшей в живописном кыргызском городе Чолпон-Ата, было подписано стратегически важное Соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном «О государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении».

Этот документ положительно решит судьбу тысяч граждан, которые годами честно трудились по обе стороны границы и сталкивались с проблемами при получении пенсии. Zamin.uz анализирует важнейшие аспекты новой системы.

Новая эра: Проблемы остались позади

До сих пор граждане, имеющие трудовой стаж в обеих странах, при выходе на пенсию сталкивались со сложными бюрократическими барьерами и несправедливостью. Из-за того, что труд в одном государстве не учитывался в другом, люди лишались заслуженной пенсии по старости.

Подписанное соглашение направлено на кардинальное решение данных проблем и выведение сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения на совершенно новый уровень. Отныне критерий справедливости станет приоритетным.

Золотые правила соглашения: Что получает гражданин?

В документе предусмотрены важнейшие послабления для трудовых мигрантов и лиц, осуществлявших деятельность на территории двух государств:

  • Пропорциональная система: Вводится принцип «справедливого стажа». Каждое государство назначает и выплачивает пенсию за трудовой (страховой) стаж, приобретенный непосредственно на его собственной территории. То есть, за стаж в Узбекистане отвечает Узбекистан, а за стаж в Кыргызстане — Кыргызстан.

  • Национальный расчет: Размер пенсии рассчитывается каждым государством самостоятельно на основе национального законодательства, исходя из стажа, заработной платы и уплаченных страховых взносов, накопленных на территории этого государства.

  • «Экспорт» пенсии: Если пенсионер переезжает из одного государства в другое на постоянное место жительства, полностью обеспечивается возможность получения назначенной пенсии по новому месту жительства. Границы не станут препятствием для выплат.

  • Равноправие и широкий охват: Гражданам двух государств предоставляются равные возможности при реализации пенсионных прав. Соглашение регулирует не только основную пенсию, но и пособие на погребение, медико-социальную экспертизу, защиту данных и оперативный межведомственный обмен информацией.

Таблица основной информации

Критерий / Информация

Детали

Название документа

Соглашение о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении

Дата и место подписания

30 июля 2026 года, Чолпон-Ата (Кыргызстан)

Основная цель

Защита пенсионных прав граждан, работавших в двух государствах

Принцип назначения пенсии

Пропорциональный (в каком государстве приобретен стаж, то и выплачивает)

Перевод (экспорт) пенсии

Предусмотрен (пенсия сохраняется и при переезде)

Дополнительные гарантии

Пособие на погребение, равные права, обмен информацией

Заключение: Победа справедливости и социальной защиты

Этот исторический документ не только обеспечит пенсионные права тысяч граждан, честно трудившихся в Узбекистане и Кыргызстане, но и станет огромным шагом на пути укрепления их социальной защиты.

Соглашение послужит справедливейшему распределению обязательств между пенсионными системами двух государств и еще больше укрепит доверие братских народов друг к другу.

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УзбекистанКыргызстанЧолпон-АтаZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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