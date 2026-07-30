Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!
В истории сотрудничества двух братских государств открылась новая страница. 30 июля 2026 года в рамках встречи на высшем уровне, прошедшей в живописном кыргызском городе Чолпон-Ата, было подписано стратегически важное Соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном «О государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении».
Этот документ положительно решит судьбу тысяч граждан, которые годами честно трудились по обе стороны границы и сталкивались с проблемами при получении пенсии. Zamin.uz анализирует важнейшие аспекты новой системы.
Новая эра: Проблемы остались позади
До сих пор граждане, имеющие трудовой стаж в обеих странах, при выходе на пенсию сталкивались со сложными бюрократическими барьерами и несправедливостью. Из-за того, что труд в одном государстве не учитывался в другом, люди лишались заслуженной пенсии по старости.
Подписанное соглашение направлено на кардинальное решение данных проблем и выведение сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения на совершенно новый уровень. Отныне критерий справедливости станет приоритетным.
Золотые правила соглашения: Что получает гражданин?
В документе предусмотрены важнейшие послабления для трудовых мигрантов и лиц, осуществлявших деятельность на территории двух государств:
Пропорциональная система: Вводится принцип «справедливого стажа». Каждое государство назначает и выплачивает пенсию за трудовой (страховой) стаж, приобретенный непосредственно на его собственной территории. То есть, за стаж в Узбекистане отвечает Узбекистан, а за стаж в Кыргызстане — Кыргызстан.
Национальный расчет: Размер пенсии рассчитывается каждым государством самостоятельно на основе национального законодательства, исходя из стажа, заработной платы и уплаченных страховых взносов, накопленных на территории этого государства.
«Экспорт» пенсии: Если пенсионер переезжает из одного государства в другое на постоянное место жительства, полностью обеспечивается возможность получения назначенной пенсии по новому месту жительства. Границы не станут препятствием для выплат.
Равноправие и широкий охват: Гражданам двух государств предоставляются равные возможности при реализации пенсионных прав. Соглашение регулирует не только основную пенсию, но и пособие на погребение, медико-социальную экспертизу, защиту данных и оперативный межведомственный обмен информацией.
Таблица основной информации
Критерий / Информация
Детали
Название документа
Соглашение о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении
Дата и место подписания
30 июля 2026 года, Чолпон-Ата (Кыргызстан)
Основная цель
Защита пенсионных прав граждан, работавших в двух государствах
Принцип назначения пенсии
Пропорциональный (в каком государстве приобретен стаж, то и выплачивает)
Перевод (экспорт) пенсии
Предусмотрен (пенсия сохраняется и при переезде)
Дополнительные гарантии
Пособие на погребение, равные права, обмен информацией
Заключение: Победа справедливости и социальной защиты
Этот исторический документ не только обеспечит пенсионные права тысяч граждан, честно трудившихся в Узбекистане и Кыргызстане, но и станет огромным шагом на пути укрепления их социальной защиты.
Соглашение послужит справедливейшему распределению обязательств между пенсионными системами двух государств и еще больше укрепит доверие братских народов друг к другу.
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