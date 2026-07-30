Стартап в сфере термоядерного синтеза Коммонвеалт Фусион Сйстемс привлек 1 миллиард долларов

Коммонвеалт Фусион Сйстемс (КФС), один из ведущих стартапов в области термоядерной энергетики, еще больше укрепил свои финансовые позиции. Как сообщает TechCrunch, компания привлекла 1 миллиард долларов наличными в рамках нового инвестиционного раунда, о котором было объявлено в четверг. В этом раунде финансирования приняли участие влиятельные институциональные инвесторы, такие как пенсионные и суверенные фонды, а также крупные инфраструктурные и промышленные корпоративные партнеры, однако компания отказалась раскрывать имена конкретных участников. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Таким образом, общий объем привлеченных КФС инвестиций достиг 4 миллиардов долларов. Это крупное финансирование поступает в тот момент, когда расходы стартапа резко возрастают. В настоящее время компания активно продолжает строительство своего демонстрационного реактора под названием Спарк и завершает разработку проекта Арк — первой коммерческой электростанции. Новые инвестиции планируется направить именно на процесс коммерциализации термоядерной энергии.

Технологический процесс и планы на будущее

Глава КФС Боб Мумгаард намекнул, что компания продолжит привлекать дополнительные инвестиции в будущем. Хотя точная стоимость реакторов Спарк или Арк не разглашается, бывший губернатор штата Вирджиния Гленн Янкин в 2024 году назвал проект Арк «многомиллиардной термоядерной станцией». Этот раунд финансирования стал крупнейшим для компании после рекорда в 1,8 миллиарда долларов, установленного в 2021 году. Напомним, что в предыдущем финансовом раунде, объявленном в августе прошлого года, такие гиганты, как NVIDIA, Google, Хосла Вентурес и Бреактругх Энергй Вентурес, выступили инвесторами и внесли 863 миллиона долларов.

Компания использует технологию, известную как магнитное удержание. В этом методе мощные магнитные поля удерживают плазму внутри реактора, сохраняя ее достаточно плотной и горячей для поддержания реакции. При слиянии атомных ядер выделяется огромное количество энергии. КФС намерена использовать тепло, выделяемое в результате реакции, для приведения в движение паровой турбины.

Важные вехи и соглашения

Компания добилась значительных успехов в работе над своим реактором Спарк и рассчитывает достичь научной безубыточности (скиентифик брейк-ивен) в 2027 году. Научная безубыточность — это ключевой этап, на котором термоядерная реакция производит больше энергии, чем реактор затрачивает на ее запуск. Хотя этого недостаточно для экспорта электроэнергии в общую сеть, такой результат докажет инвесторам правильность выбранного компанией пути. До сих пор лишь Национальный комплекс зажигания Ливерморской национальной лаборатории добивался подобных результатов.

Параллельно с работами над реактором Спарк, КФС завершает проект коммерческой станции Арк, строительство которой запланировано в штате Вирджиния. Итальянская энергетическая компания Эни объявила, что купит электроэнергию со станции Арк на сумму более 1 миллиарда долларов. Кроме того, корпорация Google обязалась выкупить 200 мегаватт электроэнергии, что составляет половину общей мощности данной станции.