Польша присоединилась к европейской космической программе ИРИС2

·36·Технологии
Польша присоединилась к европейской космической программе ИРИС2

Правительство Польши официально присоединилось к процессу создания и развития европейской системы защищенной спутниковой связи ИРИС2. Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Варшаве между компанией Эутелсат и Польшей, стал правовой основой этого стратегического сотрудничества, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Данный документ был подписан одновременно с соглашением между Европейской комиссией и Польшей об увеличении инвестиций в эту программу. Новые договоренности направлены на тесную увязку дополнительного финансирования проекта с промышленным и технологическим сотрудничеством.

Промышленное и технологическое сотрудничество

В соответствии с подписанным соглашением, стороны будут совместно работать над созданием, развертыванием и последующим развитием низкоорбитального сегмента группировки ИРИС2. В свою очередь, компания Эутелсат предоставит польским космическим компаниям доступ к своей инфраструктуре для тестирования и проверки пользовательских терминалов ИРИС2.

ИРИС2 является флагманской программой Европейского Союза по созданию собственной инфраструктуры защищенной спутниковой связи. В рамках этой масштабной инициативы консорциум СпакеРИСЭ отвечает за создание системы и обеспечение ее работы, а Эутелсат руководит развертыванием и эксплуатацией ее низкоорбитального сегмента.

Быстрая связь через сеть ОнеВеб

В период до полноценного запуска новой европейской системы стороны также планируют заключить коммерческое соглашение. Согласно этой договоренности, Польше будет предоставлена зарезервированная и приоритетная пропускная способность спутниковой сети ОнеВеб до 2 Gbps.

Данное коммерческое соглашение планируется завершить до июня 2027 года. Использование действующей в настоящее время низкоорбитальной группировки ОнеВеб позволит гарантировать стабильную спутниковую связь с низкой задержкой до ввода в эксплуатацию новой европейской системы.

ПольшаEutelsatIRIS2OneWebКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52Apple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиApple резко увеличила запасы из-за дефицита памятиСегодня, 04:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей