Польша присоединилась к европейской космической программе ИРИС2

Правительство Польши официально присоединилось к процессу создания и развития европейской системы защищенной спутниковой связи ИРИС2. Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Варшаве между компанией Эутелсат и Польшей, стал правовой основой этого стратегического сотрудничества, сообщает иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Данный документ был подписан одновременно с соглашением между Европейской комиссией и Польшей об увеличении инвестиций в эту программу. Новые договоренности направлены на тесную увязку дополнительного финансирования проекта с промышленным и технологическим сотрудничеством.

Промышленное и технологическое сотрудничество

В соответствии с подписанным соглашением, стороны будут совместно работать над созданием, развертыванием и последующим развитием низкоорбитального сегмента группировки ИРИС2. В свою очередь, компания Эутелсат предоставит польским космическим компаниям доступ к своей инфраструктуре для тестирования и проверки пользовательских терминалов ИРИС2.

ИРИС2 является флагманской программой Европейского Союза по созданию собственной инфраструктуры защищенной спутниковой связи. В рамках этой масштабной инициативы консорциум СпакеРИСЭ отвечает за создание системы и обеспечение ее работы, а Эутелсат руководит развертыванием и эксплуатацией ее низкоорбитального сегмента.

Быстрая связь через сеть ОнеВеб

В период до полноценного запуска новой европейской системы стороны также планируют заключить коммерческое соглашение. Согласно этой договоренности, Польше будет предоставлена зарезервированная и приоритетная пропускная способность спутниковой сети ОнеВеб до 2 Gbps.

Данное коммерческое соглашение планируется завершить до июня 2027 года. Использование действующей в настоящее время низкоорбитальной группировки ОнеВеб позволит гарантировать стабильную спутниковую связь с низкой задержкой до ввода в эксплуатацию новой европейской системы.