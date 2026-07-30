Юрент ограничил скорость нарушителей с помощью рейтинговой системы

Популяризация средств индивидуальной мобильности в городах, в частности электросамокатов, ставит на повестку дня вопросы повышения культуры их использования и обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщает издание Иксбт.ком, популярный кикшеринговый сервис «Юрент» подвел первые итоги введенной для пользователей специальной рейтинговой системы. Согласно им, скорость почти 35 тысяч пользователей, регулярно нарушавших правила дорожного движения, была ограничена. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным компании, этот показатель составляет менее одного процента от общей аудитории платформы. Согласно правилам системы, каждому зарегистрированному пользователю изначально присваивается рейтинг в 100 баллов. Если водитель не спешивается при пересечении пешеходных переходов или паркует самокат в неположенном месте, его оценка снижается.

Как работает рейтинговая система

По мере снижения балла пользователя автоматически уменьшается и максимальная скорость управляемого им самоката. В некоторых случаях ограничение скорости может снижаться на 20 процентов от нормы, установленной для определенного участка. Однако до принятия этих мер сервис сохраняет и другие механизмы безопасности. В частности, остаются в силе зоны медленного движения, запрещенные зоны, штрафы и практика блокировки аккаунтов за серьезные нарушения.

Основная часть нарушений выявляется на основе обращений, поступающих через чат-боты в мессенджерах Telegram и Max. Специалисты тщательно проверяют каждое сообщение, и только при наличии подтвержденных доказательств рейтинговые баллы пользователя снижаются. Согласно статистике, примерно треть поступивших жалоб привела к снижению рейтинга.

Позитивные изменения и безопасность

Еще одним удобным аспектом системы является то, что если пользователь в дальнейшем соблюдает правила дорожного движения и не подвергается штрафам, его рейтинг поэтапно восстанавливается. При этом максимальная скорость самоката также возвращается к прежнему уровню. Внутренняя статистика компании показывает, что после введения ограничений скорости 96 процентов нарушителей впоследствии перестали нарушать правила.