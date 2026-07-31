На свадьбе Шахло и Вейселя церемонии «келин салом» и вручения цветов прошли по-особенному (видео)

Вчера в Хорезме состоялась очередная свадебная церемония Шахло Салаевой и Вейселя Дулгера. Различные видео с торжества распространились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

На одном из видео запечатлена одна из традиционных церемоний узбекской свадьбы — «келин салом» (приветствие невесты). Внимание гостей привлек момент, когда Шахло приветствовала своего супруга Вейселя, а тот, принимая приветствие, в ответ сделал жест, похожий на поклон.

На другом видео показана традиция вручения цветов матерям жениха и невесты. Обычно в ходе этого обряда молодожены дарят цветы матерям друг друга, выражая им свое почтение.

Однако, поскольку Вейсель родом из Турции, его мать, по всей видимости, не смогла присутствовать на свадьбе. Поэтому во время церемонии Вейсель вручил цветы только матери Шахло. Эти кадры стали еще более трогательными под аккомпанемент песен певца Ботира Кодирова.

Под этими видео пользователи оставляют самые разные комментарии. В то время как одни тепло встретили соблюдение молодоженами узбекских традиций, другие отметили: «Было бы еще красивее, если бы мама жениха тоже присутствовала на свадьбе».