SpaceX не уберет турбины дата-центра xAI до 2027 года

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продлила до июля 2027 года срок полного демонтажа нелицензированных газовых турбин, питающих дата-центры xAI под Мемфисом. Это решение объясняется поэтапным переходом на постоянную электростанцию мощностью 1,2 ГВ на природном газе, несмотря на протесты экологических организаций и местных жителей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, в настоящее время для энергоснабжения дата-центров, известных как Колоссус, задействовано 69 газовых турбин, причем многие из них работают непрерывно на протяжении нескольких месяцев. Однако НААКП (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения) и Южный экологический правовой центр подали в суд на компанию xAI из-за использования этих нелицензированных турбин.

Экологические опасения и судебные споры

Этот район, расположенный на юге штата Миссисипи близ границы с Теннесси, считается одним из самых загрязненных в США. Выяснилось, что газовые турбины, используемые xAI, способны выбрасывать более 2000 тонн оксидов азота (НОкс), образующих смог, в год.

Представители SpaceX утверждают, что существующие турбины можно использовать без разрешения, так как они находятся в кузовах трейлеров, на которых их привезли. Тем не менее федеральные правила устанавливают, что любые подобные турбины требуют соответствующих разрешений независимо от их размера и назначения.

Планы на будущее и новая станция

В прошлом месяце Минюст поддержал позицию SpaceX по этому делу, подчеркнув, что нелицензированные турбины являются вопросом «национальной, экономической и энергетической безопасности». Кроме того, в документах для IPO SpaceX, которая приобрела xAI в феврале, сообщила о планах закупить газовые турбины на 2,8 миллиарда долларов для дата-центров в течение следующих трех лет.

Согласно разрешительным документам, выданным штатом Миссисипи, строящаяся новая электростанция будет состоять из 41 газовой турбины мощностью от 16,48 МВ до 50 МВт. По мнению специалистов, эти устройства отличаются от 69 используемых в настоящее время турбин, и новый парк может быть предназначен для другого неанонсированного проекта.