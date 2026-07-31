Samsung заявила, что дефицит чипов памяти продлится до 2028 года

Дефицит РАМ-чипов на мировом рынке вряд ли найдет свое решение в ближайшие годы: ситуация обострится в 2027 году, а перебои с поставками, как ожидается, продлятся как минимум до 2028 года. Такой прогноз озвучили представители компании Samsung, которая производит и поставляет около трети всех чипов памяти в мире. Это положение дел приводит к росту цен на всем технологическом рынке и изменениям в цепочках поставок. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, на совещании по финансовым результатам за второй квартал Samsung сообщила, что ведущие лаборатории в сфере искусственного интеллекта напрямую предоставляют корейскому техногиганту прогнозы средне- и долгосрочного спроса для обеспечения необходимой инфраструктурой. Высокий спрос, вызванный бумом искусственного интеллекта, позволяет компании ставить на первое место клиентов, готовых заключать долгосрочные контракты.

Новые тренды в индустрии

Такая многолетняя определенность позволяет производителю устанавливать новое оборудование и наращивать объемы производства, не опасаясь резкого падения спроса. В результате предотвращаются исторические циклические колебания индустрии памяти. Однако вызванный бумом искусственного интеллекта дефицит памяти в последние месяцы привел к резкому росту цен на чипы.

Для Samsung эта ситуация оказалась палкой о двух концах. Хотя показатели продаж подразделения полупроводников во втором квартале достигли рекордного уровня, рентабельность подразделений смартфонов и телевизоров снизилась, так как подорожавшие чипы увеличили себестоимость комплектующих. Компания была вынуждена переложить часть расходов на потребителей и повысить цены на смартфоны и планшеты Galaxy, что, в свою очередь, привело к сокращению спроса на эти устройства.

Общая ситуация на рынке и влияние

Данный дефицит, неофициально названный «РАМаггедон», затронул и главного конкурента Samsung — компанию Apple. В прошлом месяце Apple подняла цены на свои устройства Macbook, Мак и iPad. Кроме того, на последнем финансовом совещании компания объявила о снижении прогноза роста доходов на следующий квартал.

Поскольку производители памяти перенаправляют свои мощности с бытовой электроники на дата-центры искусственного интеллекта, покупатели сталкиваются с подорожанием устройств. В частности, ожидается, что NVIDIA повысит цены на потребительские видеокарты на 20-30%. Это может привести к дальнейшему росту цен на игровые устройства, ПК, консоли и ноутбуки.