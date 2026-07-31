Футбольная революция: ФИФА хочет расширить чемпионат мира до 64 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится к одной из крупнейших реформ в истории. Организация объявила официальный тендер на изучение возможностей увеличения числа участников финальной стадии юбилейного чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Об этом сообщает Те Пресс Ассокиатион.

Как отмечает источник, ФИФА планирует привлечь специальное агентство для независимой оценки идеи дальнейшего расширения формата чемпионата мира. Это не просто теоретическая идея, а проект с четкими сроками.

Zamin.уз представляет подробный анализ этого исторического изменения и его возможного влияния на футбольный мир.

Анализ будет готов до 11 сентября: Конкретные планы

Согласно официальным документам, ФИФА ускорила процесс тендера:

Срок приема заявок: до 7 августа ;

Окончательное решение по тендеру: будет принято 14 августа ;

Срок предоставления аналитического отчета независимым агентством: назначен на 11 сентября.

Это свидетельствует о том, что руководство ФИФА хочет уже осенью текущего года располагать необходимыми данными для принятия конкретного стратегического решения по данному вопросу.

Инфантино и Домингес: Кто стоит за проектом?

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино ранее открыто заявлял, что вопрос о расширении чемпионата мира до 64 команд будет вынесен на повестку дня и обсужден.

Данная амбициозная инициатива изначально была выдвинута президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом. Он предложил провести чемпионат мира 2030 года — 100-летний юбилей первого мундиаля в истории футбола — именно в таком беспрецедентно расширенном и глобализированном формате. Подобный формат резко повышает шансы многих малых сборных мира (включая национальную сборную Узбекистана) на выход в турнир.

Космические цифры: Как изменится формат?

Как пишет издание УСА Тодай, если этот проект будет реализован, количество матчей на чемпионате мира достигнет невообразимого уровня.

Согласно существующему плану:

Количество команд: увеличится с 48 в 2026 году до 64 в 2030 году. Количество матчей: вместо 104 игр в 2026 году в 2030 году будет проведено 128 матчей!

Новый формат: Сборные будут разделены на 16 групп по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф (1/32 финала). Самое главное, что ФИФА планирует не увеличивать количество матчей для каждой отдельной команды: финалисты проведут три матча на групповом этапе и до пяти матчей в плей-офф (всего 8), пишет УСА Тодай. Это важный фактор для того, чтобы не оказывать негативного влияния на здоровье футболистов.

Эволюция формата чемпионата мира

Показатель 2022 (Катар) 2026 (США/Канада/Мексика) 2030 (Проектный план) Количество команд 32 48 64 Всего матчей 64 104 128 Количество групп 8 (по 4) 12 (по 4) 16 (по 4) Матчей у победителя 7 8 8

Заключение и анализ: Исторический шанс или падение качества?

Идея расширения чемпионата мира до 64 команд вызывает неоднозначную реакцию в футбольном мире. С одной стороны, это создает историческую возможность для небольших стран (включая национальную сборную Узбекистана) пробиться на турнир и проявить себя. Это соответствует миссии ФИФА по глобализации футбола и поднимает коммерческие доходы организации до космических высот.

С другой стороны, критики опасаются, что чрезмерное увеличение числа участников приведет к падению уровня игры и снижению интереса болельщиков. Инфраструктура, необходимая для проведения 128 матчей, может оказаться доступна только для очень богатых и крупных стран.

Привлечение ФИФА независимого агентства свидетельствует о стремлении научно и экономически обосновать эти две точки зрения и принять наиболее оптимальное решение для юбилейного чемпионата 2030 года. Если проект будет одобрен, в 2030 году мы станем свидетелями самой громкой революции в истории футбола.

Отправьте эту важную футбольную новость своим друзьям и футбольным болельщикам! Многие должны узнать об этом новом повороте на ЧМ-2030.

Как вы думаете, правильно ли участие 64 команд в чемпионате мира? Как это повлияет на уровень турнира? Оставляйте свои мнения в комментариях!