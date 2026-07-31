WhatsApp тестирует специальную папку для сообщений от крупных компаний

Принадлежащий компании Meta мессенджер WhatsApp начал работу над созданием отдельной папки для сообщений от крупных компаний с целью упорядочить основной список чатов пользователей. По данным издания TechCrunch, эта новая функция позволит автоматически переводить сообщения представителей крупного бизнеса, таких как банки или авиакомпании, в специальный раздел под названием "Офферс &амп; Упдатес", что поможет поддерживать порядок в повседневном общении. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В Meta отмечают, что личные и групповые чаты пользователей часто смешиваются из-за различных коммерческих сообщений и уведомлений. В ходе нового тестирования сообщения будут автоматически перемещаться в новую папку по истечении определенного времени, то есть в срок до 24 часов. Компания тестирует различные временные интервалы, чтобы определить наиболее оптимальный период.

Преимущества и настройки новой функции

Это нововведение позволит пользователям убрать из основной ленты такую информацию, как коды скидок или новости доставки. В результате окно основных чатов станет менее загроможденным, что предотвратит потерю личных переписок. Для бизнеса же это обеспечит отображение своих сообщений в отдельной папке, а не их затерянность среди всех остальных чатов.

Если пользователи хотят, чтобы сообщения вовремя оставались в общей ленте, они могут отключить эту настройку. Однако они не смогут самостоятельно вручную управлять тем, когда именно сообщения будут автоматически перемещаться. На текущем этапе тестирования начались только с избранными партнерами через WhatsApp Бусинесс Платформ, а в дальнейшем охват будет расширен по результатам наблюдений.

Малый бизнес и предыдущие ограничения

В настоящее время малый бизнес и индивидуальные аккаунты, использующие приложение WhatsApp Бусинесс, освобождены от этой функции. Тем не менее, в будущем может быть рассмотрена вероятность направления сообщений малых предприятий в эту новую папку. В последние годы WhatsApp предпринял ряд шагов по сокращению спам-сообщений.

В частности, в 2024 году пользователям предоставили возможность отказываться от маркетинговых сообщений брендов, в прошлом году были установлены лимиты на количество массовых рассылок от бизнеса. А в октябре 2025 года объем сообщений, которые можно отправить без получения ответа от пользователя, был еще больше сокращен.

Финансовые показатели и услуги искусственного интеллекта

Как сообщил глава Meta Марк Цукерберг во втором квартальном финансовом отчете, другие доходы в семействе приложений превысили 1 миллиард долларов, и основная их часть приходится на платные сообщения и подписки через WhatsApp. Кроме того, запущенными в июне по всему миру АИ-агентами WhatsApp уже пользуются более 1 миллиона компаний.

Цукерберг на примере бразильской компании по аренде автомобилей Мовида подчеркнул, что АИ-агенты дают положительные результаты в поддержке клиентов и повышении показателей продаж. Для данной мессенджер-платформы с более чем 3 миллиардами пользователей крайне важно сохранять баланс между личными и деловыми сообщениями, чтобы они не превращались в искусственный интеллект и рекламный спам.