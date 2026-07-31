WhatsApp тестирует специальную папку для сообщений от крупных компаний

·41·Технологии
WhatsApp тестирует специальную папку для сообщений от крупных компаний

Принадлежащий компании Meta мессенджер WhatsApp начал работу над созданием отдельной папки для сообщений от крупных компаний с целью упорядочить основной список чатов пользователей. По данным издания TechCrunch, эта новая функция позволит автоматически переводить сообщения представителей крупного бизнеса, таких как банки или авиакомпании, в специальный раздел под названием "Офферс &амп; Упдатес", что поможет поддерживать порядок в повседневном общении. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В Meta отмечают, что личные и групповые чаты пользователей часто смешиваются из-за различных коммерческих сообщений и уведомлений. В ходе нового тестирования сообщения будут автоматически перемещаться в новую папку по истечении определенного времени, то есть в срок до 24 часов. Компания тестирует различные временные интервалы, чтобы определить наиболее оптимальный период.

Преимущества и настройки новой функции

Это нововведение позволит пользователям убрать из основной ленты такую информацию, как коды скидок или новости доставки. В результате окно основных чатов станет менее загроможденным, что предотвратит потерю личных переписок. Для бизнеса же это обеспечит отображение своих сообщений в отдельной папке, а не их затерянность среди всех остальных чатов.

Если пользователи хотят, чтобы сообщения вовремя оставались в общей ленте, они могут отключить эту настройку. Однако они не смогут самостоятельно вручную управлять тем, когда именно сообщения будут автоматически перемещаться. На текущем этапе тестирования начались только с избранными партнерами через WhatsApp Бусинесс Платформ, а в дальнейшем охват будет расширен по результатам наблюдений.

Малый бизнес и предыдущие ограничения

В настоящее время малый бизнес и индивидуальные аккаунты, использующие приложение WhatsApp Бусинесс, освобождены от этой функции. Тем не менее, в будущем может быть рассмотрена вероятность направления сообщений малых предприятий в эту новую папку. В последние годы WhatsApp предпринял ряд шагов по сокращению спам-сообщений.

В частности, в 2024 году пользователям предоставили возможность отказываться от маркетинговых сообщений брендов, в прошлом году были установлены лимиты на количество массовых рассылок от бизнеса. А в октябре 2025 года объем сообщений, которые можно отправить без получения ответа от пользователя, был еще больше сокращен.

Финансовые показатели и услуги искусственного интеллекта

Как сообщил глава Meta Марк Цукерберг во втором квартальном финансовом отчете, другие доходы в семействе приложений превысили 1 миллиард долларов, и основная их часть приходится на платные сообщения и подписки через WhatsApp. Кроме того, запущенными в июне по всему миру АИ-агентами WhatsApp уже пользуются более 1 миллиона компаний.

Цукерберг на примере бразильской компании по аренде автомобилей Мовида подчеркнул, что АИ-агенты дают положительные результаты в поддержке клиентов и повышении показателей продаж. Для данной мессенджер-платформы с более чем 3 миллиардами пользователей крайне важно сохранять баланс между личными и деловыми сообщениями, чтобы они не превращались в искусственный интеллект и рекламный спам.

WhatsAppТехнологииMetaMessengerБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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