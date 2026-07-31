Историческая победа: Незрячий шахматист из Узбекистана стал чемпионом мира!

В столице Болгарии городе София завершился престижный ИВ чемпионат мира ИБСА среди слепых и слабовидящих шахматистов. Защищавший честь Узбекистана талантливый шахматист Ахаджон Кимсанбоев показал сенсационный результат и удостоился звания сильнейшего шахматиста планеты. Об этом официально сообщает Федерация шахмат Узбекистана (Уз Чесс Федератион).

Торжество стойкости и мастерства: Путь Кимсанбоева в Софии

В ходе соревнований Кимсанбоев отличался высоким интеллектуальным потенциалом, железной волей и стабильным стилем игры. В самых напряженных и решающих поединках он сохранял хладнокровие, одержав уверенные победы над соперниками. Каждый его ход стал не только тактически выверенным, но и проявлением духовной стойкости.

Дорога к золоту: Цепь успехов

Эта историческая победа не случайна. Ахаджон Кимсанбоев в последние годы демонстрировал стабильный рост. Напомним, что он завоевал почетную серебряную медаль на чемпионате мира в начале 2024 года, а также бронзовую медаль на чемпионате Азии того же года. На нынешнем чемпионате он наконец завоевал золотую медаль своей мечты, доведя цепочку своих успехов до наивысшей точки.

ИВ чемпионат мира ИБСА и статистика Кимсанбоева

Показатель Детали Соревнование ИВ чемпионат мира ИБСА (слепые и слабовидящие) Место София, Болгария Главный герой Ахаджон Кимсанбоев (Узбекистан) Достигнутое звание Чемпион мира (Золотая медаль) Прошлые достижения (2024) Чемпионат мира (Серебро), Чемпионат Азии (Бронза) Источник Уз Чесс Федератион

Заключение и анализ: Символ национальной гордости и воли

Этот успех Ахаджона Кимсанбоева свидетельствует не только о его личной победе, но и о высоком потенциале всей узбекской шахматной школы, в частности спортсменов с ограниченными возможностями на международной арене. Его воля и стремление к победе служат источником вдохновения для тысяч людей. Эта победа является практическим результатом реформ, проводимых по популяризации шахмат и поддержке спортсменов в Узбекистане.

Отправьте эту важную спортивную новость своим друзьям и любителям шахмат! Многие должны узнать об исторической победе нашего соотечественника на мировом уровне.

Как вы думаете, как этот успех Ахаджона Кимсанбоева повлияет на развитие паратспорта в Узбекистане? Оставляйте свои мысли в комментариях!