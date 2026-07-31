Шахматная королева Умида Омонова поднялась на пьедестал почета на чемпионате Азии!

В Гонконге (Китай) завершился очередной чемпионат Азии по рапиду и блицу среди мужчин и женщин. В этом престижном соревновании, в котором приняли участие 178 сильнейших шахматистов из 14 стран, честь Узбекистана защищали три молодых и талантливых представителя. Самым радостным событием для нас стало то, что наша соотечественница Умида Омонова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по блицу.

Zamin.уз представляет анализ этого успеха наших «шахматных королев» и подробности турнира.

Триумф шахматных королев: Умида Омонова — обладательница бронзы Азии по блицу!

Этот чемпионат, являющийся одним из крупнейших событий в азиатском шахматном мире, проходил 28–30 июля в Гонконге (Китай). В соревнованиях по блицу (молниеносным шахматам) среди женщин юная талантливая представительница Узбекистана Умида Омонова продемонстрировала истинное мужество и высокое мастерство.

По итогам напряженных и бескомпромиссных поединков Умида Омонова смогла набрать 9,5 очка. Этот результат позволил ей занять почетное 3-е место и удостоиться бронзовой медали чемпионата Азии. Эта победа свидетельствует о высоком авторитете узбекской шахматной школы и развитии шахмат среди женщин.

Бескомпромиссные поединки: Афруза Хамдамова — в четверке сильнейших, Умида заняла 5-е место по рапиду

Чемпионат не ограничился лишь бронзой Умиды. Еще одна наша соотечественница, участвовавшая в состязаниях по блицу, — Афруза Хамдамова также показала великолепную игру. По итогам бескомпромиссной борьбы она завершила турнир на 4-м месте, совсем немного не дотянув до медали. Этот результат Афрузы является предвестником ее будущих больших успехов.

Кроме того, узбекские шахматистки испытали свои силы и в соревнованиях по рапиду (быстрым шахматам). Умида Омонова, завоевавшая бронзу в блице, завершила турнир по рапиду на 5-м месте, набрав 7,5 очка. Попадание в топ-5 — высокий результат на столь престижном турнире азиатского уровня.