Ожидается, что AMD также повысит цены на компоненты для видеокарт

На фоне резкого роста стоимости комплектующих и технологического сырья на мировом рынке крупные производители полупроводников вынуждены пересматривать ценовую политику. Как сообщают источники Боард Чаннелс Форумс, компания AMD планирует поднять закупочные цены на свои графические процессоры и комплекты памяти как минимум на 10%. Данные изменения привлекли внимание всего рынка, поскольку могут привести к удорожанию технологических устройств для конечных потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Уточняется, что решение о повышении стоимости комплектов «GPU + память» для партнеров было принято на самом деле еще в прошлом месяце. Однако тогда AMD временно отложила этот шаг из-за низкого рыночного спроса, достаточных запасов продукции на складах дистрибьюторов и опасений, что скачок цен негативно повлияет на продажи.

Шаг вслед за NVIDIA

К резкому развитию ситуации привели действия главного конкурента. По данным иксбт.ком, NVIDIA значительно подняла цены на свою продукцию — вплоть до 30%. «Зеленые» увеличили стоимость не только на GPU и комплекты памяти ДДР6, но и на наборы памяти ДДР7 нового поколения. После этого AMD также сочла нецелесообразным сдерживать собственные цены и в итоге решила ввести изменения в силу.

Согласно новой ценовой политике, партнеры-производители видеокарт Radeon начнут приобретать компоненты по возросшей стоимости. Стоит отметить, что речь пока идет не о рекомендованных розничных ценах на готовую продукцию, а именно о стоимости комплектующих для компаний-партнеров.

Каким будет влияние на потребительский рынок?

Рост себестоимости компонентов автоматически не означает, что готовые видеокарты в магазинах подорожают ровно на десять процентов. Дело в том, что графический процессор и память составляют лишь часть общей себестоимости устройства. Поэтому для конечного покупателя показатель роста может оказаться и ниже.

Тем не менее, специалисты не исключают и другие сопутствующие факторы. Если другие необходимые детали, включая даже упаковочные материалы, продолжат дорожать, есть вероятность, что цены для потребителей вырастут сильнее ожидаемого. Участники рынка готовятся к периоду общего удорожания в сегменте видеокарт в ближайшие месяцы.