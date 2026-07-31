Хорошие новости из Баку: Мухлиса Машарипова — чемпионка мира!

В столице Азербайджана городе Баку в самом разгаре чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет (У-17). Соревнования 30 июля превратились в настоящий праздник для сборной Узбекистана. Благодаря высокому мастерству и стойкости нашей талантливой борчихи Мухлисы Машариповой в копилку делегации Узбекистана добавилась очередная золотая медаль. Этот триумф является практическим результатом реформ по поддержке молодых спортсменов и развитию параспорта в нашей стране.

Zamin.уз представляет подробности победы Мухлисы и предстоящих важных поединков.

Накал в финале: соперница из Германии повержена

Защищавшая честь нашей страны в весовой категории до 43 кг Мухлиса Машарипова на протяжении всего турнира демонстрировала стабильную и уверенную борьбу. В решающем финальном поединке ей противостояла немка Финя Штраух.

Встреча выдалась очень напряженной и богатой на тактические действия. Однако Мухлиса за счет своей воли, железной дисциплины и четкого выполнения указаний тренеров сумела превзойти соперницу. Одержав уверенную победу, Машарипова поднялась на высшую ступень пьедестала почета и удостоилась звания чемпионки мира.

31 июля: борьба продолжается, шанс на бронзу

Триумфальное шествие сборной Узбекистана не останавливается. Сегодня, 31 июля, на ковер выйдет еще целый ряд наших спортсменов.

В квалификационных схватках пять наших борцов вольного стиля начнут борьбу за медали чемпионата мира. В центре внимания наших болельщиков также окажутся состязания среди девушек. Сабрина Абдураимова (-53 кг) примет участие в утешительной схватке за бронзовую медаль.

Расписание утешительных схваток за бронзовую медаль:

Весовая категория Узбекский спортсмен Соперники (прошедшие квалификацию) -53 кг Сабрина Абдураимова Мадалина Павел (Румыния) / Валерия Станчева (Болгария)

Чемпионат мира У-17: текущие результаты Узбекистана

Дата Спортсмен Вес Результат 30 июля Мухлиса Машарипова -43 кг Золото (Чемпионка мира) 31 июля Сабрина Абдураимова -53 кг Утешительная схватка за бронзу (ожидается) 31 июля 5 борцов вольного стиля Разные Квалификационные схватки (ожидается)

Заключение и анализ: триумф ответственности и стойкости

Победа Мухлисы Машариповой в Баку в очередной раз доказала высокий потенциал школы спортивной борьбы Узбекистана, в частности женской борьбы, на международной арене. Ее воля и стремление к победе послужат источником огромного вдохновения для тысяч молодых спортсменов, особенно для молодежи с ограниченными возможностями. Этот триумф является прямым результатом огромного внимания, уделяемого нашим государством спорту, молодежной политике и социальной защите. Желаем удачи Сабрине Абдураимовой и другим нашим борцам в предстоящих поединках!

Отправьте эту важную спортивную новость своим друзьям и любителям борьбы! Многие соотечественники должны знать об исторической победе нашего согражданина на мировой арене и предстоящих важных матчах.

Как вы думаете, как этот успех Мухлисы Машариповой повлияет на развитие женской борьбы в Узбекистане? Оставляйте свое мнение в комментариях!