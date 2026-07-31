Ведущие автогиганты США стали реже говорить об электромобилях

·47·Технологии
Ведущие автогиганты США стали реже говорить об электромобилях

В последние годы в автомобильной промышленности происходят резкие перемены. Компании General Motors и Ford, ранее направлявшие огромные средства в электромобили (EV), теперь уделяют этой теме на встречах с инвесторами гораздо меньше внимания, чем раньше. Согласно аналитическим данным изданий иксбт.ком и TechCrunch, два крупных американских автогиганта на квартальных отчетных собраниях за последние семь лет обсуждают перспективы электромобилей реже по сравнению с допандемическим периодом. Об этом сообщает сообщает .

Это изменение неудивительно для тех, кто следил за новостями последние два года. Компании изменили, отложили или полностью отменили планы по выпуску новых электрических моделей. В результате были сокращены планы на заводах и зафиксированы увольнения. Тем не менее, GM и Ford продолжают продажи электромобилей и имеют линейку будущих продуктов, однако изменение их общего стратегического фокуса четко прослеживается в финансовых данных.

Результаты финансового анализа и искусственный интеллект

Нью-йоркская фирма финансовых исследований Худсон Лабс изучила стенограммы финансовых отчетов, публикуемых с 2019 года в базе С&П Маркет Intelligence. С помощью созданного для высокоточных финансовых исследований инструмента искусственного интеллекта Ко-Аналйст каждое предложение было проанализировано по теме. В результате были определены доля каждой темы в обсуждениях и частота ее упоминания на встречах.

В ходе этого анализа Stellantis, один из трех автопроизводителей Детройта, был оставлен в стороне. Этот автоконцерн, созданный в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler и французской компании ПСА Груп, традиционно отставал от своих конкурентов из США по темпам перехода на электромобили. Кроме того, вплоть до первого квартала текущего года Stellantis проводил масштабное отчетное собрание не четыре раза в год, как большинство публичных компаний, а всего дважды.

Новые приоритеты автопроизводителей

Согласно аналитическому заявлению представителя General Motors Джима Кейна (Джим Каин), в настоящее время «важно качество, а не количество». Он подчеркивает, что компания постоянно заявляет о том, что электромобили остаются главной целью на будущее, а лояльность покупателей и доля рынка растут. В то же время на собраниях уделяется достаточно времени и таким сложным темам, как возможности роста (программное обеспечение, сервис, автономные технологии), а также продажи, регуляторная политика и операционные показатели.

Представитель Ford Дэвид Товар (Давид Товар) упомянул новую платформу Универсал Электрик Вехикле, запуск которой запланирован на следующий год. По его мнению, первый продукт с конвейера — среднеразмерный пикап — попадет в самую оптимальную точку рынка электромобилей по цене, стоимости и технологиям.

Для справки: в свое время General Motors одна из первых сделала ставку на массовые электромобили по сравнению со многими другими крупными автоконцернами. Компания представила модель Болт EV на выставке потребительской электроники в январе 2016 года и выпустила ее на рынок примерно за шесть месяцев до того, как Tesla начала поставки своей Модел 3.

ЭлектромобилиGeneral MotorsFordАвтопромТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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