В Южной Корее наблюдается высокий спрос на новые смартфоны Samsung

В Южной Корее новейшие складные смартфоны компании Samsung столкнулись с дефицитом с первых дней официальных продаж. Как сообщает издание Бусинесс Пост, покупатели приобретают новые устройства быстрее, чем производитель успевает их поставлять, что привело к серьезным очередям на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как стало известно, предварительные заказы на большинство модификаций смартфона Galaxy Z Фолд 8 уже полностью завершены. Для покупателей, которые должны были получить устройство 7 августа, срок доставки был перенесен на 28 августа. Теперь тем, кто оформил заказ после первой волны, придется ждать дополнительно до трех недель в зависимости от нужного объема памяти и цветового варианта.

Задержка сроков доставки

Возникший дефицит коснулся не только базовой модели, но и всей линейки новых устройств. В частности, версия Galaxy Z Фолд 8 Ultra с 1 TB памяти также начнет отгружаться Samsung только с 28 августа. Время ожидания моделей Galaxy Z Флип 8 также сдвинулось на 11 или 18 августа в зависимости от выбранного цвета.

Проблема касается не только официального интернет-магазина Samsung. Некоторые физические торговые точки и магазины в Корее назначают сроки приема новых заказов даже на середину сентября. Представители компании, комментируя ситуацию, заявили, что причиной стал спрос, значительно превысивший прогнозируемые показатели.

Интерес рекордного уровня и перспективы

По данным Бусинесс Пост, в процессе производства Samsung запланировала объемы стандартного Galaxy Z Фолд 8 примерно на 40% выше по сравнению с Galaxy Z Фолд 8 Ultra. Однако даже предварительно подготовленные запасы не смогли покрыть возрастающую потребность. По предварительным оценкам, объем заказов на новое устройство почти в три раза превысил показатели прошлого поколения — Galaxy Z Фолд 7.

Интересно, что интерес к складным гаджетам уже достиг примерно 80% от уровня предварительных заказов традиционной серии Galaxy S26. Пока Samsung не раскрывает официальные цифры по объемам продаж и общему количеству заказов по всему миру. Тем не менее, ситуация на домашнем рынке компании наглядно показывает, что доверие и интерес к технологии складных смартфонов стабильно растут.